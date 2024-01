La Guardia Civil recomienda cambiar los limpiaparabrisas cada año y revisarlos cada seis meses

La Guardia Civil recomienda, a través de su página web, el cambio de los limpiaparabrisas cada año y revisarlos cada seis meses con el fin de tener una conducción más segura. Algunas casas especializadas amplían este plazo, pero lo mejor es hacer caso a la Agrupación de Tráfico de la Benemérita, que es la que está todos los días en nuestras carreteras para auxiliarnos y evitar infracciones o conducciones temerarias.

En cualquier caso, la realidad es que tener las escobillas del coche en mal estado reduce la visibilidad al volante y supone un riesgo para la circulación. Además, que pueden llegar a rayar tu parabrisas y aumentar tu fatiga al volante por la pérdida de visión nítida.

Factores como el calor, la arena, las heladas o el polvo provocan que se deterioren con mayor facilidad y que lleguen a producir rayones o daños en las lunas. Lo más recomendable, según los técnicos, es anticiparse a la época de lluvias y heladas. Aunque ya haya empezado, nunca es tarde para realizar esta operación.

No se debe demorar el cambio si los limpiaparabrisas hacen un ruido extraño al haberse endurecido la goma; si no limpian la totalidad del cristal, signo de que hay grietas en dicha goma; si percibes rugosidades; etcétera. No es de las piezas más caras y en un determinado momento te puede sacar de una situación comprometida.