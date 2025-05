Un hombre de 80 años compara las ciudades de Madrid y Barcelona: “Aquí hay vida”

Madrid o Barcelona. Este debate es un clásico y no solo hablamos de fútbol, que también. Ambas ciudades están constantemente en el foco de atención y se las compara en todo momento ya sea a nivel deportivo, cultural, social o político. Cada una tiene sus singularidades, pero ambas cuentan con grandes características y elementos únicos a todos los niveles. Preferir una u otra es simplemente cuestión de gusto o de nacimiento.

Las redes sociales han provocado que las opiniones lleguen a más gente y tengan una mayor repercusión, lo que a su vez genera debate. Una creadora de contenido mostró su sorpresa al recibir un aperitivo en un bar de Madrid, algo poco habitual en la ciudad condal: "¿Te puedes creer que me pedí una cerveza y con ella me daban una tapa gratis? Tapa nivel una hamburguesa, un perrito caliente, una tostada con salmón ahumado por 3,20. En Barcelona no pasa".

Las comparaciones son continuas y por parte de gente de todas las edades. Aunque principalmente son los jóvenes los que tienden a publicar su contenido, un hombre de 80 años también subió un vídeo sobre ello. 'Palabra de Herrero' es su nombre en Instagram, donde se autodefine como un defensor de los mayores: "Soy un hombre de 80 años y no me corto la lengua para defender a los mayores". Tiene clara su opinión sobre ambas ciudades.

¿Es mejor Madrid o Barcelona?

Este hombre mayor lo tiene absolutamente claro y una pregunta nada más comenzar el vídeo lo deja claro: "¿Pero cómo van a comparar Madrid con Barcelona?". Su preferencia es clara hacia la capital: "Madrid está de lujo, la capital de Europa". Mientras pasea por la ciudad muestra su predilección: "Aquí te puedes encontrar lo mejor". Le gusta todo, hasta los establecimientos: "Fíjate que pastelería, las torrijas, los pistachos...".

Durante el vídeo camina por las calles del centro y va alucinando a su paso: "Fíjate que bonito". Su preferencia no solo se decide por la imagen y la belleza de la ciudad, también por su ambiente: "Aquí puedes salir a las 12, a las dos de la madrugada, a las cuatro hay gente, hay vida", afirma. El ambiente de Madrid siempre es muy llamativo para aquellos que viven en el exterior, sobre todo para la gente que vive en el entorno rural y visita la ciudad. Sin embargo, algunas personas le mencionaban en los comentarios la ausencia de playa y la diferencia en el clima: "¿Y la playa de la Madriloneta? ¿Y ese calorcito en invierno? ¿Y el fresquito en verano?".

Madrid y el FOMO

Otro de los grandes puntos a favor de la capital es su gran cantidad de eventos diarios. Para definir el miedo a perdérselos, se ha viralizado la palabra FOMO entre los jóvenes.Este trastorno, que traducido al inglés significa 'Fear of Missing Out' (miedo a perderse algo), está muy relacionado con el empleo de las redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes. Se trata, concretamente, de un fenómeno caracterizado por la sensación de malestar emocional que se deriva de la percepción negativa sobre aquellas experiencias que no se pueden disfrutar.

Una joven que vivió en Barcelona explicó nunca sentirlo allí, pero afirma que todo cambió al llegar a Madrid: "Les pregunto a mis amigos de Madrid, ¿Qué ha pasado?", y las respuestas son bastante diferentes. Desde encontrarse a un cantante en una discoteca e irse a su casa hasta viajar a Tailandia con unas personas con las que se acaba de conocer, esas son las respuestas más sorprendentes que añade Nuria. "En una semana pasan todas estas cosas. Este mes en Madrid equivale a 10 años de vida". "Lo estoy pasando mal y no lo había pasado mal jamás", confirma.