Un catalán que vive en Madrid sentencia a la ciudad: "No tienes nada que hacer muchas veces"

Algo que indudablemente vale para todo el mundo son las competiciones. Deportes, debates, disputas por ver quien saca mejores notas, concursos matemáticos... absolutamente todas y cada una de las cosas son susceptibles de someter a análisis y detectar cuáles son sus pros y sus contras, con el objetivo final de clasificarlas entre si y demostrar qué es lo mejor y qué es lo peor.

El fútbol, el baloncesto o el tenis son varios de los deportes que están sometidos a diversas competiciones que consiguen la captación de un público de lo más amplio, pero en la sociedad también existe una lucha entre españoles que tienen un único objetivo: ganar. Se trata nada más y nada menos que las pugnas sobre demostrar cuál es la mejor ciudad de todo el país, lo que engloba una infinidad de luchas, casi siempre verbales, que pueden verse en una conversación entre amigos o tomándose unas tapas en el bar.

Aparte de contar con un reconocimiento de lo más característico en las calles, otro de los lugares en el que se podrá ser testigo de estos enfrentamientos es en las redes sociales, un espacio abierto para todo el mundo y en el que pueden hacer comentarios todos los usuarios que dispongan de un perfil. Esto no tiene por qué ocurrir solamente con el tema relativo a cuál es el destino perfecto de España donde mejor se vive, sino que esto también vale para cualquier otra cuestión en concreto, ya sea política, economía o cultura, entre muchos otros.

Barcelona o Madrid: ¿Qué ciudad es mejor?

Haciendo hincapié en el tema que ahora concierne, uno de los debates más característicos es el que hay entre Madrid y Barcelona, dos de las ciudades más reconocidas de todo el país por diversos factores, sobre todo poblacional por que son las dos que más habitantes reúnen; 3.422.416 y 1.686.208 personas, respectivamente. Tanto influencers, muchas veces relacionados como líderes de opinión, como creadores de contenido con menos seguidores en sus cuentas, ofrecen testimonios mostrando sus experiencias que han afirmado las posición que toman entre ambas ciudades.

En esta ocasión, Nacho Pla ha hecho eco en sus redes sobre este tema. Se trata de un periodista de origen catalán (Barcelona) que ha trabajado en el sector de la información deportiva y que dispone de un podcast propio, además de tener casi 350.000 seguidores en TikTok. Algunos le recordarán por su paso en la COPE y su emotiva despedida durante una emisión en directo. Paco González, director del programa 'Tiempo de Juego', le dedicó en las palabras en las que incluyó que "alegrabas solo con tu presencia".

Nacho Pla, presidente de «Barcelona con la selección» larazon

"El frío que hace en Madrid en invierno es insoportable"

En un video en su cuenta de TikTok, el cual ha superado los 50.000 me gusta, expone cuáles son las virtudes de Barcelona siendo un catalán que vive en Madrid; estuvo viviendo en Barcelona durante más de 20 años. La primera facultad que ha anunciado ha tenido que ver con el clima, el cual es bastante diferente entre ambos destinos. "El frío que hace en Madrid en invierno es insoportable", indica. Este es uno de los argumentos más clásicos de este debate, ya que el tiempo suele marcar cómo puede ser la forma y el estilo de vida de las personas. Como se suele decir: "Para gustos los colores".

En segundo lugar se ha tratado el tema de la estética de la ciudad, asegurándose que "Barcelona es más bonita" que Madrid. Aquí ocurre algo similar a la virtud anterior; cada uno elegirá una ciudad u otra en función del viaje que esté planificando y de los elementos culturales que quiera observar, ya que España es un país lleno de diversidad y polivalencia en este sentido. Como apunte que puede ser de importancia, Cataluña fue más visitada que la Comunidad de Madrid en todo 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

"En Madrid no tienes nada que hacer muchas veces"

Nacho Pla especifica que en Barcelona se pueden hacer muchos más planes. "Un día en el centro de Barcelona, a diez minutos en coche, te puedes ir a la playa o puedes ir a pasear por la montaña". Este tipo de actividades, salvo la segunda, no se pueden hacer en la capital de España, ya que no dispone de playas como tal. La vida en este lugar, según Pla, es más par ir "de bar en bar" o, directamente, "no tienes nada que hacer muchas veces".

El cuarto y último aspecto expuesto en el vídeo tiene que ver con realizar planes fuera de la ciudad, donde también se ha vuelto a decantar por Barcelona. Seguro que más de una persona ha conocido en su vida a algún barcelonés que le ha dicho lo siguiente: "que lejos están las cosas, en Barcelona todo está más cerca". Este periodista lo ha reafirmado, explicando lo siguiente: "Si quieres hacer un plan fuera de la ciudad, te vas a la Costa Brava en una hora en coche. Sin embargo, en Madrid, la playa de Valencia está a tres horas como poco".