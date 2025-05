Una catalana asegura que en Madrid el FOMO es totalmente diferente: "En una semana pasan todas estas cosas"

Una de las emociones que han acompañado desde siempre a todos los seres humanos es el miedo. Se trata de una impresión desagradable que suele generarse cuando se percibe un peligro en concreto, el cual puede ser tanto real como imaginario. Por así decirse, se podría calificar como una variante de la sensación al riesgo o la amenaza, la cual también puede verse manifestada en los animales.

En la actualidad, el miedo se ha visto transformado y ha ido adoptando distintas formas que pueden más sutiles o, directamente, bastante perjudiciales para la salud mental. En este sentido, entran los pensamientos que tiene alguien en concreto sobre lo que opinan los demás de esa misma persona; hablando en primera persona, sería lo que opinan los demás sobre ti mismo, algo que puede generar inseguridades y, por supuesto, miedos de distintos tipos, como puede ser la ansiedad.

¿Qué significa la palabra FOMO?

Uno de los ejemplos más claros y que está muy presente en la sociedad es el FOMO. Este trastorno, que traducido al inglés significa 'Fear of Missing Out' (miedo a perderse algo), está muy relacionado con el empleo de las redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes. Se trata, concretamente, de un fenómeno caracterizado por la sensación de malestar emocional que se deriva de la percepción negativa sobre aquellas experiencias que no se pueden disfrutar. Es decir, es aquello que se ve en redes sociales que genera miedo a perdérselo o envidia porque no se puede gozar de ello.

Otro de los principales problemas de esta afección son los comportamientos impulsivos, los cuales se ven activados por ese temor a perderse algo. Aún estando cansado, enfermo o bajo cualquier situación que debilite el estado físico de una persona, el FOMO hará que siempre se intente acudir a lo que sea para así no perdérselo. Según María Calle, psicóloga de Blua de Sanitas, las decisiones no se centrarán en " el bienestar personal, sino en la comparación constante con los demás. De esta manera, en el largo plazo se puede generar una sensación de descontrol sobre las propias elecciones, afectando a la autoconfianza y el equilibrio emocional”.

El 69% de los jóvenes de entre 18 y 34 años admite haber experimentado este síndrome La Razón

El FOMO, un trastorno muy presente entre los jóvenes

El FOMO es más característico en los adolescentes y en las redes sociales. Los especialistas aseguran que 9 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 17 años se conecta a Internet todos los días y alrededor del 79,8% entran en plataformas como Facebook, X, Instagram o TikTok. Las redes, aparte de ser un problema para la salud pública según los psiquiatras si se les tiene dependencia, también son canales de comunicación en los que se puede divulgar sobre información de todo tipo; el miedo a perderse algo tampoco iba a ser menos.

Las rencillas entre las dos ciudades más reconocidas de toda España, Madrid y Barcelona, se ven muy reflejadas en todas estas plataformas por creadores de contenido de todo tipo. Algunos videos más relacionados con las costumbres y culturas, varios con la gastronomía, otros sobre aspectos lingüísticos... el conflicto social entre ambos destinos no solo circula por las calles y los bares, sino que también por Internet, y el síndrome del FOMO también ha sido testigo de ello.

El 59% de las niñas y jovenes en España han sufrido acoso en redes sociales Bosco App

"Lo estoy pasando mal y no lo había pasado mal jamás"

Nuria Uriel (@nuriauriel), quien destaca en redes por ofrecer un contenido humorístico y cercano, centrado en experiencias cotidianas, reflexiones personales y temas de actualidad, es una influencer de origen catalán que ha expuesto cómo es el FOMO en la capital española a través de su experiencia personal en la ciudad, ofreciendo además una comparación sobre cómo es el trastorno en Barcelona. El veredicto final ha sido claro y se ha demostrado una diferencia muy significativa.

Nuria, quien ha vivido durante seis años en la Ciudad Condal, se mudó a Madrid a finales del año pasado y ha declarado que jamás tiene FOMO, pero también ha asegurado que con su nueva vida en la capital la experiencia con este trastorno está siendo totalmente diferente. "Lo estoy pasando mal y no lo había pasado mal jamás", confirma.

"Este mes en Madrid equivale a 10 años de vida"

Esta influencer ofrece varias situaciones para demostrar que no le teme a perderse nada cuando no puede acudir a algo concreto. Lo hace de la siguiente manera: "Me da igual que mis amigos se lo pasen muy bien porque nos lo pasaremos muy bien la siguiente vez que salgamos. No pasa nada si no salgo". Explica quepuede irse de vacacionesy, una vez vuelva, preguntarle a los demás qué tal estos días. Las respuestas más habituales mientras vivía en Barcelona estaban relacionadas con el trabajo, lo cual hacía de la experiencia de los demás algo habitual; básicamente, Nuria no se estaba perdiendo nada.

Sin embargo, la diferencia llega cuando hace las maletas y viaja a Madrid, lugar donde la situación es algo diferente. "Les pregunto a mis amigos de Madrid, ¿Qué ha pasado?", y las respuestas son bastante diferentes. Desde encontrarse a un cantante en una discoteca e irse a su casa hasta viajar a Tailandia con unas personas con las que se acaba de conocer, esas son las respuestas más sorprendentes que añade Nuria. "En una semana pasan todas estas cosas. Este mes en Madrid equivale a 10 años de vida".