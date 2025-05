Una catalana viaja a Madrid y se encuentra con algo que no había visto nunca en su ciudad: "En Barcelona no pasa"

Una de las rivalidades que están más presentes en España es la que hay entre Madrid y Barcelona. Para muchos, una de las dos tan solo ofrecerá beneficios, pero para otros también podrá ofrecer únicamente desventajas. La realidad de todas las cosas ha demostrado que en la vida todo tiene sus pros y sus contras, y en este caso no iba a pasar menos.

Los bandos de este desafío entre ciudades, que no tiene por que ser solo de las dos ahora mencionadas, siempre enfrentan a personas con una posición muy clara: que el lugar en el que han nacido es el mejor de todos y que los demás dan igual. Esto es lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones, lo cual también puede llegar a generar conflictos culturales e identitariosya que, al mínimo comentario al que no se le de importancia, puede ser sinónimo de falta de respeto.

Barcelona y Madrid, diferencias de todo tipo

Entran en juego las raíces históricas, los estilos de vida, la cultura, la política, la gastronomía, el deporte... todo es susceptible de ser tema de debate, aunque el tema del independentismo, la lengua y el fútbol son varios de los más habituales. Prácticamente, son los argumentos fáciles a los que siempre se recurren para intentar quedar por encima de aquella persona con la que se está discutiendo.

Por otro lado, posicionarse sobre si una ciudad es mejor que otra también puede estar relacionado con las experiencias en los viajes. Cuando un turista procedente de un lugar en concreto acude unos días a una ciudad que jamás había visitado terminará haciendo una valoración con la que se formará una opinión, que puede ser positiva o negativa. En este sentido, se puede estar de hablando de costumbres nunca vistas, de decepciones que pueden tener que ver con las expectativas que se tenía acerca de un edificio cultural que finalmente no era para tanto o, directamente, aspectos muy relacionados con el dinero. Todo esto también tiene un hueco en las redes sociales, y así lo ha corroborado una influencer española.

"Me pedí una cerveza y con ella me daban una tapa gratis"

@tecuentomividasoyvirgo, también conocida como Laura Llobet, es una creadora de contenido procedente de Barcelona que sube vídeos humorísticos que reflejan situaciones cotidianas con un enfoque irónico y cercano, además de estar preparándose para ser actriz. En una de sus publicaciones, muestra a sus seguidores sobre cuál ha sido su experiencia como catalana por Madrid, quien ha ofrecido una serie de situaciones, tanto buenas como malas, que le han hecho tener una opinión firme sobre la capital de España; incluso ha llegado a dotarle de mucho mérito a algo que es de lo más común aquí.

La gastronomía española es una de las mejores del mundo, ya que ofrecen platos de lo más exquisitos que deleitan a todos los paladares. Una de las culturas que también tienen que ver con estas comidas es el tapeo, muy presente en Bilbao y Madrid. Durante su viaje, esta influencer se fue a un bar con una amiga suya y aseguró que le dieron una tapa gratis. "¿Te puedes creer que me pedí una cerveza y con ella me daban una tapa gratis? Tapa nivel una hamburguesa, un perrito caliente, una tostada con salmón ahumado por 3,20. En Barcelona no pasa".

"Pagué una entrada a una discoteca por 27,50 euros ¡Ole!

La vida nocturna es muy característica en España, con discotecas distribuidas por casi todos los rincones del país. No obstante, el precio de la entrada al local varía en función de la ciudad en la que se esté, además también del tamaño de la propia discoteca. Madrid se caracteriza por ser un destino en el que pagar por disfrutar de una noche llena de diversión y de música en un espacio acogedor es de lo más caro posible, y así lo corrobora la protagonista del vídeo. "Ayer pagué una entrada a una discoteca con dos consumiciones por ¡27,50! Una discoteca de lo más normal; 30 pavos, ¡Ole! Y no te lo pierdas, que yo me tomé solo una consumición", explicó.

Lo último de lo que se ha hablado en el video ha sido sobre las clases sociales entre las personas. Referirse a alguien como cayetano es hacerlo para identificar a una persona que es muy pija, prácticamente hasta el extremo. "Tú allí (Barcelona) identificas claramente a la gente cayetana. Voy paseando por aquí y todo el mundo viste igual", explica. Finalmente, Laura termina asegurándoles a los madrileños "que moláis mucho".