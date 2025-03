Un hombre con parálisis logra erguirse tras recibir células madre reprogramadas

Un hombre con discapacidad físico-motora ha logrado valerse por sí mismo tras recibir una inyección de células madre reprogramadas en el lugar de su lesión medular. Este innovador tratamiento forma parte de un ensayo pionero dirigido por el neurocientífico japonés Hideyuki Okano y su equipo de la Universidad de Keio en Tokio, en el que participaron cuatro sujetos clasificados como sin función motora o sensorial por debajo del nivel de la lesión.

Los pacientes recibieron trasplantes de células derivadas de células madre pluripotentes inducidas (iPS), y los resultados han sido sorprendentes: dos de ellos experimentaron mejoras significativas en sus funciones motoras. Además del individuo que pudo mantenerse en pie de manera autónoma, otro de los participantes logró recuperar cierto movimiento, lo que le permitió alimentarse por sí mismo. Sin embargo, los otros dos sujetos no mostraron más que una mejoría mínima.

Los hallazgos preliminares sugieren que la intervención es segura, según los expertos.

«Es un resultado alentador. Sin duda, representa un avance significativo en el campo», afirmó a «Nature» James St John, neurocientífico traslacional de la Universidad Griffith en la Gold Coast, Australia. Si bien ensayos previos con otros tipos de células madre han evidenciado la seguridad del tratamiento, los resultados han sido diversos. «Hasta ahora ningún enfoque ha demostrado ser verdaderamente efectivo», lamentó St John.

Los científicos subrayan la necesidad de realizar ensayos a mayor escala para determinar si las mejoras observadas en los dos participantes son atribuibles al tratamiento, ya que también podría existir la posibilidad de que hayan experimentado una recuperación natural.

En 2019, aproximadamente 0,9 millones de personas en todo el mundo sufrieron lesiones medulares, y se estima que alrededor de 20 millones viven actualmente con esta condición, según «Nature». Este contexto resalta la importancia de continuar avanzando en investigaciones que prometen transformar el manejo de estas complejas lesiones.

Las iPS son una de las revelaciones científicas del siglo XXI, y logran revertir células adultas a un estado similar al embrionario, lo que permite su transformación en una variedad de tipos celulares. Esta técnica abre nuevas fronteras en la medicina regenerativa.

En el marco de este ambicioso ensayo clínico, se utilizaron células iPS derivadas de un donante para generar células precursoras neuronales. En cada paciente, se realizaron inyecciones de dos millones de estas células en el sitio de la lesión, con la esperanza de que se diferenciaran en neuronas y células gliales, potenciando así la reparación del tejido nervioso.

El primer procedimiento quirúrgico del estudio tuvo lugar en diciembre de 2021, y a este le siguieron tres intervenciones adicionales entre los dos años siguientes. Todos los sujetos del ensayo eran varones adultos, dos de los cuales superaban los 60 años. Las cirugías se realizaron entre dos y cuatro semanas después de producirse el daño. A fin de minimizar el riesgo de rechazo, los pacientes recibieron tratamientos con medicamentos inmunosupresores durante seis meses tras la intervención.

Los resultados de este ensayo aportan datos alentadores en una serie de pruebas clínicas de pequeña escala que exploran el potencial de las células iPS en la regeneración de tejidos y el tratamiento de enfermedades, posicionando a esta estrategia como un prometedor faro de esperanza en la medicina contemporánea.

En el seguimiento a un año del ensayo, los especialistas no observaron efectos adversos graves. Todos los participantes iniciaron el estudio con la clasificación más alta de lesión, correspondiente a la letra A, según la Escala de Impresión de la Asociación Americana de Lesión Espinal, lo que indica una ausencia total de función sensorial y motora por debajo del nivel de la lesión.

De los involucrados, dos no mostraron mejoras en su capacidad para sentir o mover las extremidades inferiores de la médula espinal. Sin embargo, uno de ellos logró ascender a la clasificación C tras la cirugía, exhibiendo cierta movilidad en algunos músculos del brazo y la pierna, aunque no puede mantenerse en pie por sí solo. Otro paciente alcanzó el nivel D (clasificando la función normal como E) y es capaz de sostenerse de manera independiente. “Esa persona ahora está entrenando para caminar”, señala el equipo. “Es una recuperación dramática”.

Un análisis preliminar de los datos sugiere que el tratamiento está funcionando. Sin embargo, el diseño del estudio no estaba destinado a probar la eficacia de la terapia, lo que requerirá ser investigado en ensayos más amplios, ya que de acuerdo a los científicos “a veces, las personas con lesiones de médula espinal experimentan una recuperación natural”.

Los ensayos clínicos futuros se centrarán en la evaluación de la eficacia del tratamiento y en la identificación de los tipos de lesiones medulares que responden de manera favorable a esta intervención innovadora. “Cada lesión de médula espinal es única”, señalan científicos que dirigen un estudio paralelo en el que se realiza el trasplante de glías extraídas del epitelio olfatorio a la lesión.

Estudios previos realizados con cultivos de tejido y modelos animales sugieren que las células madre pluripotentes inducidas trasplantadas secretan factores que favorecen la función de las neuronas residuales. Además, estas entidades contribuyen a la reconstrucción del tejido dañado al formar una capa aislante alrededor de las extensiones axonales y establecer conexiones sinápticas directas con las neuronas del receptor. No obstante, un interrogante fundamental radica en determinar cuántas de estas unidades morfológicas logran sobrevivir a la intervención quirúrgica, dado que un número significativo puede disolverse o sufrir una alta mortalidad en los días siguientes al procedimiento.