Sobre la inmortalidad

Hoy en día, parece que cada semana hay un nuevo superalimento en el centro de atención, prometiendo no solo una vida más larga, sino también un bienestar eterno. Desde las chía hasta el açai, pasando por la cúrcuma -sobre la que hay división de opiniones entre mis cuñadas: una sostiene que es antinflamatoria y la otra que amarillea los dientes-, estos alimentos son presentados como auténticas pociones mágicas que pueden transformar nuestra salud. Pero, ¿son realmente la panacea que nos han vendido? Comencemos con la famosa quinoa. Este pequeño grano ha pasado de ser un alimento básico en los Andes a convertirse en el rey de las ensaladas. Se le atribuyen propiedades casi místicas: es rica en proteínas, fibra y minerales. Pero, seamos sinceros, aunque es deliciosa en una ensalada, no te hará vivir para siempre. Luego tenemos el matcha, el té verde japonés que se sirve en forma de polvo y promete todo, desde energía inagotable hasta piel radiante. Es muy probable que, tras consumir un batido de matcha, te sientas tan vibrante como un samurái. Pero, como todo en la vida, la moderación es clave y, aunque puedes sentirte revitalizado, no esperes que te lleve a la eternidad. Y no podemos olvidar los famosos smoothies. Estas bebidas de hojas verdes, frutas y semillas parecen ser la combinación mágica que todos los amantes de la salud llevan en su botellita. Si bien son una excelente manera de incorporar verduras a la dieta, no sustituirán un buen sueño o una rutina de ejercicio. Otro protagonista de esta lista es la dichosa cúrcuma, conocida por sus propiedades antiinflamatorias, pero que puede poner los dientes de un color bastante indeseado: no se debe confundir con polvo de oro que te concederá deseos, así que, mientras estos alimentos son presuntamente nutritivos, no existe un atajo mágico hacia la inmortalidad. Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son siempre la mejor opción. Así que disfrutemos de los llamados superalimentos, sin olvidar que el verdadero secreto del bienestar está en mantener un equilibrio y disfrutar de cada bocado.