El insomnio, uno de los factores de riesgo cardiovascular que más afecta a las mujeres

Los trastornos del sueño, como el insomnio, constituyen uno de los factores de riesgo cardiovascular. De hecho, varios estudios señalan la asociación entre la falta de sueño y enfermedades como la arterioesclerosis o la fibrilación auricular. Es el caso de un reciente estudio publicado en la revista Current Cardiology Reports. Este confirma la relación entre insomnio y fibrilación auricular y destaca cómo la mejora de los patrones del sueño puede reducir el riesgo de padecer esta enfermedad cardiovascular. Con esta conclusión sobre la mesa, desde el Movimiento Corazón de Mujer, se advierte de la importancia de tener unas buenas pautas del sueño. Esta indicación está dirigida especialmente a las mujeres, pues es el colectivo a quien más afectan estos problemas.

“Es importante trasladar a la población que una buena calidad del sueño ayuda a nuestra salud cardiovascular. De hecho, se estima que puede reducir el riesgo hasta en un 65%, pues, no sólo permite dar descanso a nuestras arterias, sino que nos ayuda a controlar otros factores asociados: el peso, los niveles de azúcar en sangre, la presión arterial, etc.”, explica Leticia Fernández-Friera, directora de la Unidad de Mujer de ATRIA Clinic e impulsora del movimiento Corazón de Mujer. De esta manera, se permitirá un descanso regular que ayudará al organismo a controlar el metabolismo cardiovascular, los ritmos circadianos y a mantener a las personas activas y sanas durante el día para así tener una buena salud.

Asimismo, otro estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón concluye que las irregularidades del sueño, en particular la duración de este, se asocia con un endurecimiento de las arterias, lo que conlleva más probabilidades de arterioesclerosis, por lo que su regulación podría reducir su riesgo.Durante el sueño se mejora la función endotelial y baja la presión arterial que, durante el descanso, decrece entre un 10 y un 15% aproximadamente. Esto es de especial importancia, ya que ayuda a reducir los factores asociados al estrés, uno de los principales inductores de los problemas del sueño y que, a su vez, supone una serie de cambios negativos para la salud cardiovascular. “El estrés produce un aumento de catecolaminas, lo que, entre otros, se traduce en una subida de los niveles de tensión arterial y, también, en un incremento de la resistencia a la insulina, que conlleva un mayor riesgo de diabetes. Por último, lleva parejo unos hábitos de vida no cardiosaludables: tabaquismo, dieta desequilibrada, sendentarismo, etc, por lo que es perjudicial para nuestro corazón”, subraya la doctora Fernández-Friera.

Por todas estas cuestiones, y siguiendo con las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda dormir entre 6 y 8 horas de manera reparadora. “Los sueños fragmentados y los despertares nocturnos pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca y arterioesclerosis”¸ comenta la cardióloga de ATRIA Clinic.

Consejos para controlar el sueño y el estrés para favorecer la salud cardiovascular

La Asociación Americana del Corazón incluye el sueño como uno de los factores beneficiosos para la salud cardiovascular, además de una dieta saludable, practicar ejercicio, evitar hábitos tóxicos, controlar la presión arterial y mantener niveles saludables de colesterol y de azúcar en sangre, así como controlar el peso.

Por ello, desde el Movimiento Corazón de Mujer realizan cinco recomendaciones para controlar el sueño y el estrés y contribuir así a reducir el riesgo cardiovascular: