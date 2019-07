Frente al viejo astillero de Venecia han instalado una playa. Decenas de personas se disputan en sus toallas unos pocos centímetros cuadrados de arena. Unos miran el móvil y otros toman el sol despreocupados, cuando de repente comienzan un canto coral del que surge un grito desesperado contra el cambio climático y la acción del ser humano en la Naturaleza. La melodía va subiendo el tono, hasta que callan y cada uno vuelve a sus asuntos. Se trata de la «performance» que se puede ver en el pabellón de Lituania, vencedor este año en la Bienal de Arte, que se celebra estos días en Venecia. El certamen lleva por título «May you live in interesting times» (u ojalá vivas tiempos interesantes) y tiene como objetivo provocar una reflexión sobre los problemas actuales. En la playa de la delegación lituana advierten del apocalipsis de forma tranquila, sin que nadie se inquiete ni haga nada por evitarlo.

El problema es que las ciudades cercanas al mar (en la imagen, Venecia) se masifican demasiado

Imprescindibles

Será por aquello de los canales y el juego de ilusiones que generan, que Venecia se ha convertido en un espejo deformado de una situación que se repite en todo el país. Según el informe global de la Organización Mundial del Turismo de 2018, Italia es quinta en el ránking de turistas extranjeros, con 58 millones. Pero no únicamente ocurre en Venecia. Pasear por las calles de Roma, Florencia o, sobre todo, de los pequeños pueblos que aparecen en las guías con el calificativo de «imprescindibles» puede acabar con el turista más esforzado. Sorprende que España acoja bastantes más foráneos –82 millones– y el resultado no parezca tan agobiante. Antonio Pezzano, coordinador del programa Destinos Europeos de Excelencia (EDEN) –dependiente de la Comisión Europea–, responde que esto se debe a que «en España el turismo está muy concentrado en las islas, playas y Barcelona como gran ciudad; mientras que en Italia se reparte por todo el territorio». Además, el 80% de los nacionales no cruzan las fronteras durante sus vacaciones.

Es cierto que en 2018 los pueblecitos más pintorescos italianos recibieron 23 millones de extranjeros. ¿Quién no tiene un cuñado que le haya dicho que ha estado en Cinque Terre, la Costa Amalfitana, Capri o Cerdeña y le ha encantado? Sumen a la lista de los lugares de moda las costas de Puglia o Matera, que este año es Ciudad Europea de la Cultura. Lo que quizá no les cuenten son las colas que tuvieron que esperar o el riesgo plausible de entrar en un restaurante, ya que parece imposible comer mal en este país y encontrar la excepción a la regla. En todos estos lugares, los visitantes multiplican la población local no solo en los meses de verano, sino durante todo el año. Por eso surgió un colectivo llamado Slow Tourism, que se dedica a poner sellos de calidad a los alojamientos que promueven un modelo por el que el huésped no pasa corriendo, hace una colección de selfies y sale disparado. «El turismo que estamos viendo actualmente pone en riesgo la buena marca que ha tenido siempre Italia, por lo que nos jugamos el futuro en mejorar la hostelería y los alojamientos del país», señala su presidente, Luciano Lauteri.

Del neorealismo a la realidad

Venecia se cuela por el desagüe, Roma sucumbe con unos servicios públicos ya insuficientes para los romanos y en Florencia, la patria de Dante, ahora el idioma oficial es el inglés. «Nos hemos acostumbrado a ver las ciudades así y no hemos hecho nada. Las administraciones locales deberían valorizar el patrimonio menos conocido, que es inmenso, e intentar recuperar los monumentos que todos vamos a ver, sin ser capaces de observar», afirma Anna Scalise, vicepresidenta de la Sociedad Italiana para la Protección de los Bienes Culturales. Hace años estaba en el debate público limitar el acceso a ciertas zonas congestionadas, pero en la mayoría de los casos se ha desestimado por las dificultades para aplicarlo. A mediados del siglo pasado, con el país arrasado tras la Segunda Guerra Mundial, los directores salieron de los estudios de Cineccità para mostrar la crudeza de las calles. Se llamó neorrealismo y con él comenzaron dos décadas de un fabuloso cine que ha marcado el imaginario colectivo del país hasta hoy. Ahora, a lo que el turista acostumbra a ver en sus ciudades lo llaman realidad, aunque más bien parece un estudio de cine.