En ROPA una de las madres dona sus óvulos para ser fecundados en el laboratorio con semen de donante y la otra gesta al bebé y da a luz. En el caso de Álex, fue Jana quien se sometió a la estimulación ovárica para poder hacer la donación; quien dejó que Verónica le ayudara con las inyecciones para la medicación, esas inyecciones que vemos en las películas y que, (no en todos los casos) revolucionan las hormonas y también la vida cotidiana. Jana fue una de esas excepciones. Contra lo esperado y temido, ni nervios, ni llantos, ni tensión.

El proceso, explican desde el Instituto de Medicina Reproductiva (IMER) tiene una duración media de un mes y permite cumplir el sueño de las parejas de mujeres. No se trata sólo de ser madres, sino de participar por igual en el proceso de gestación, de vivir y sentir juntas la experiencia única de tener un hijo.

A Jana y a Verónica les gusta hacerlo “todo bonito” y Álex, de tres años, no iba ser menos. Este vikingo bueno, rubio, de ojos azules, es producto del amor, de la decisión de dos mujeres libres, y visibles, y, finalmente, del apoyo humano y el buen hacer de los profesionales del IMER.

Unidas, ilusionadas e informadas. Las 24 horas. Jana recuerda, muy agradecida, que ya en la primera consulta la doctora Viñoles les dio un teléfono activo a cualquier hora para despejar las dudas. Algo que nunca terminan de agradecer a IMER, a quienes atribuyen el mérito de haber traído a la vida a su hijo: “La Dra. Rita Viñoles y el Dr. Antonio González Santana han conseguido que tengamos a nuestro hijo. Son fantásticos, si hasta el olor de la clínica se convierte en algo especial como no van a serlo ellos, que son los que han conseguido dar vida a nuestro hijo.”

Un hecho que recuerdan con “Una felicidad inmensa nervios, ilusión, una mezcla de emociones. Imagínate, no te lo llegas a creer, si todavía hoy miro a mi hijo, y alucino.”

Lo explica Verónica, moderna y muy vital. Cocinera, madre, amante de los suyos e influencer. Jana y ella se han convertido en una verdadera fuerza visibilizadora de las relaciones y la maternidad compartida gracias a internet.

“Lo que no se ve no existe”, aseguran, y con este lema trabajan, se divierten y ayudan a otras mujeres en sus redes sociales, donde se han dado a conocer como Oh mami blue.

Tanto en Facebook, Instagram como en su blog responden a cuestiones relativas al Método ROPA y también a eso que todavía se llama “salir del armario”. Lo hacen para visibilizar, cuenta Verónica, “enseñar otras realidades que hay en otras casas, ayuda a normalizar el mensaje dirigido a todos, a pequeños y a mayores. Somos una generación educada en la diversidad. ¿Qué es normal? La normalidad es un patrón que nos han obligado a seguir, y si rompemos con ese patrón, seremos personas libres y únicas.”

Ahora, a los tres años de nacer Álex, no descartan repetir experiencia y lo harían “con los ojos cerrados” en IMER, sobre todo por el trato humano recibido. Llegaron al Instituto de Medicina Reproductiva por el “boca a boca”, gracias al consejo de una amiga y hoy no dudan en recomendarlo a quienes decidan lanzarse a la aventura de la doble maternidad femenina. Abierto desde 1997, este centro valenciano de fertilidad ha ayudado ya a más de 15.000 pacientes, con elevadas tasas de éxito, gracias también a su inversión en la última tecnología.

Con respecto al futuro, las mami blue esperan la absoluta normalización, que, por supuesto, se continúe celebrando el día o el Mes del Orgullo Gay, pero dentro de una reivindicación general del espacio del colectivo LGTBI en la sociedad.

En este sentido, Jana y Verónica no tienen miedo al futuro, ni siquiera a que Álex pueda tener que vivir algún tipo de intolerancia a lo largo de su vida. Lo han pensado, y además de con educación, piensan protegerle con el humor, un arma sofisticada e inteligente. Y le van a dedicar, mucho, mucho tiempo, ya que aclaran, lo que invierten en redes sociales es sólo en 3% de su rutina diaria. Lo que queda del día son una familia dedicada a quererse y cuidarse.