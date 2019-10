La desesperada búsqueda de fondos de la familia de Pablo Ibar para poder apelar: necesitan unos 300.000 euros

Cándido, el padre de Pablo Ibar, lleva dos meses en España. Ha decidido venir a su país natal para coger fuerzas. Aunque la última sentencia evitó que su hijo pueda estar condenado a la pena de muerte, lo cierto es que fue condenado a cadena perpetua. Hoy, Cándido y Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar, que pasará ahora a llamarse, la Asociación Pablo Ibar por un Juicio Justo, pidieron en Madrid que el caso de Ibar no se olvide. En este sentido, pidieron fondos para poder apelar. “Tras la sentencia que eliminó la pena de muerte teníamos un mes para apelar. Y lo hicimos, va a haber apelación. Pero antes, la Administración de la Justicia de allí tiene que entregar a Pablo la transcripción del juicio para que entonces Pablo nombre abogados para su Defensa. Nadie sabe cuánto tiempo puede durar esto, pero suele llevar un año. Tras la transcripción, presentaremos una apelación al Tribunal de Apelaciones Cuarto del Distrito de Florida y luego -si es admitida- al Supremo de Florida para intentar repetir el juicio”. Se trataría de la cuarta apelación y de ser admitida a trámite del cuarto juicio al que se enfrenta Pablo Ibar, que sigue afirmando que es inocente.

“La apelación que hicimos en el año 2000 ante el Tribunal de Florida costó 300.000 euros. Ésta no lo sé”, precisa Krakenberger, aunque podría tratarse de una cifra similar. “Pedimos que no os olvidéis de Pablo Ibar, porque tiene derecho a tener un juicio justo”, añadió Krakenberger, recordando que en el último juicio el magistrado prohibió a la Defensa informar al jurado que el otro coacusado había sido absuelto”. A la espera de que se sepa una cuantía exacta, Krakenberger afirmó que tras la sentencia del último juicio, “en parte por la indignación, desde finales de junio hasta hoy hemos recaudados más de 76.700 euros pero costará más, unos 300.000”, insistió.

“Mi hijo no está ya en el corredor de la muerte, pero si no le sacamos de ahí es como si lo estuviera porque es una pena de por vida. Seguiremos con la lucha”, añadió Cándido. En este sentido, Krakenberger explicó tras la rueda de prensa, que “en EE UU la condena es literalmente de por vida, sin la posibilidad de revisar la misma. Además, las cárceles tienen incluso sus cementerios, es decir, se les entierra allí, lo que no sé es si en caso de que la familia pida enterrarle en otro sitio se le permite”.

“Tras la sentencia Pablo se hundió, pero ahora va cogiendo fuerza, amoldándose a la vida en prisión. Alguna vez sale al patio a jugar al fútbol. Con mucho miedo eso sí, porque es un centro penitenciario lleno, de 2.000 internos, y en el que hay bandas, eso le da terror. Su primer compañero de celda fue acuchillado. Se lo encontró Pablo tras volver de la comida con siete cuchilladas”.

Respecto a cómo le puede afectar que ciudadanos y autoridades presenten de nuevo su ayuda a Ibar teniendo en cuenta que en España existe la prisión permanente revisable, Krakenberger, reconoció que no sabe. “Pero hay un factor importante, Pablo está condenado a cadena perpetua sin adjetivos. No es revisable. Si no logramos sacar a Pablo de ahí, le van a enterrar en la cárcel sin pruebas manifiestas”. De ahí, que vayan a empezar a reunirse con las autoridades españolas una vez que haya Gobierno, así como con responsables autonómicos. En este sentido, desde la Fundación de la Abogacía Española, explicaron que ellos tienen un proyecto de defensa de presos españoles en el extranjero y que existe financiación pública, una partida específica pero suelen acudir a ella ONG, no familiares”.