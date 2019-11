La madre de Diana Quer: "Empieza el juicio y no tengo el sumario del caso de mi hija"

A menos de 24 horas de que comience el juicio por el crimen de su hija mayor, Diana López Pinel se mostraba ayer «indignada» por la falta de información que tenía acerca de la línea que va a seguir la acusación particular, que representa a la famillia Quer: «Empieza el juicio y no tengo ni sumario ni tengo absolutamente nada de información sobre el caso de mi hija. Cuando salieron de elegir al jurado popular esta mañana (por ayer) no recibí ni una sola llamada para informarme, no sé si está conformado el jurado o no, ni qué está pasando. Lo único que sé, es porque sale en la televisión. Es una vergüenza», resume enfadada, al tiempo que advierte de que «ellos saben que puedo denunciar en el Colegio de Abogados», en referencia a su ex pareja y al abogado de la familia, Ricardo Pérez Lama. «Solo me enviaron un correo diciéndome que nos veíamos dentro de la sala». La madre de la joven asesinada en verano de 2016 se siente apartada de la causa y lo achaca al enfrentamiento que mantiene con su ex marido, Juan Carlos Quer, aunque ella lo niega: «No es la guerra de los Quer, es el bien contra el mal», asegura. Ambos están citados para declarar hoy el la primera sesión del juicio contra José Enrique Abuín Gey, alias «El Chicle». Primero lo hará éste, único acusado en la causa. La duración de su declaración condicionará la declaración de los padres de la víctima y dependerá de la línea de defensa que haya considerado la letrada de Abuín, Fernanda Álvarez; es decir, de si responde solo a las preguntas de su abogada o también de la Fiscalía y la acusación particular. Por eso, si da tiempo, se espera que también hoy declaren los padres de la madrileña asesinada.

Tenso encuentro

Así, en la sala donde transcurrirá el juicio, el salón de bodas de los juzgados de Santiago de Compostela, coincidirán «El Chicle», Diana López, Juan Carlos Quer y Valeria, la hermana pequeña de la fallecida. Precisamente el hecho de que su hija –con la que ahora no tiene relación y para la que ha solicitado «un ingreso judicial en una clínica de desintoxicación»– esté presente en las sesiones del juicio es algo que incomoda profundamente a su madre. «Él (Juan Carlos Quer) tiene el valor de traerla al juicio estando como está la niña, que le puede afectar un montón y que la puede machacar viva. Valeria es una víctima más». La joven ya ha mostrado públicamente que está muy unida a su padre y se ha enfrentado públicamente a su madre. A Diana López tampoco le agrada la idea de tener que coincidir en la misma sala con su ex marido, contra quien la semana pasada volvió a interponer una nueva demanda por malos tratos, aunque en esta ocasión no ha solicitado medidas de protección. Lejos de estar unidos en el profundo dolor con el que deben afrontar estos días, esta es la triste fotografía familiar casi tres años después de que la Guardia Civil detuviera al asesino de Diana tras una complicada investigación. Mientras Juan Carlos y Valeria pasarán estos días en un hotel, Diana López está en la casa familiar de A Pobra, donde lleva desde el pasado 27 de octubre. Y es que el juicio por el crimen debería haber comenzado el pasado 28 pero fue imposible conformar el jurado popular, ya que no se alcanzó el mínimo de 20 candidatos que determina la ley porque cuatro de los convocados alegaron razones permitidas, como motivos médicos o parcialidad.

Nuevo jurado

Ayer sí se pudo conformar el jurado tras haber citado a 12 personas en los juzgados. Se presentaron 10, según EP, y finalmente se cribaron a cinco porque alegaron motivos académicos o porque conocían a la familia de la víctima, entre otras razones. Finalmente serán cinco hombres y cuatro mujeres las personas que tendrán que analizar las pruebas que hay contra «El Chicle», que acudirá cada día desde la prisión de Teixeiro. Allí recibió el pasado domingo la última visita de sus padres antes de que arranque el juicio que podría enviarle a la prisión permanente revisable. Poder probar que Abuín agredió sexualmente a Diana antes de asesinarla en aquella sucia nave abandonada de Asados–según sostienen la Fiscalía y la acusación– será la mayor dificultad de este juicio, ya que el análisis forense sobre el cuerpo de la víctima no pudo aportar ninguna evidencia al respecto, por lo que será complicado de probar. La familia Quer, por su parte, pretende ir a todaa en el juicio, a pesar de la dureza de las pruebas de algunos días.