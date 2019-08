La maternidad se aplaza hasta los 40 años

Existen multitud de factores que pueden postergar la maternidad de las mujeres españolas: una crisis acentuada por los trabajos precarios, los problemas para encontrar una vivienda, la tardía edad de emancipación, la falta de recursos, la complicada conciliación laboral, los estigmas de la madre mayor o la baja tasa de fertilidad, el 30% de las mujeres que no tienen hijos antes de los 40 es porque no pueden. Los embarazos que tienen lugar en los últimos años de la treintena están normalmente asociados a una mayor probabilidad de complicaciones: parto por cesárea, aumento de la probabilidad de padecer trastornos genéticos, preeclamsia, bajo peso del feto, prematuridad, mayor riesgo de hipertensión o diabetes gestacional. Muchas mujeres que desean tener hijos y que por factores externos deben postergar su deseo de ser madre, en ocasiones no consiguen quedarse embarazadas pues su fertilidad comienza a disminuir a los 32 años. A partir de esa edad la fertilidad decae cada año con más velocidad, hasta llegar a los 38, que empieza a desplomarse.

El 60,2% de las mujeres tienen su primer hijo en el intervalo de los treinta, la tasa más alta de la UE. Desde el año 1975, la edad del primer parto ha aumentado unos cinco años y va en progresión creciente. España se ha convertido en el país de la Unión Europea donde más mujeres tienen su primer hijo a los 40 años o más, según datos publicados ayer por Eurostat correspondientes al año 2017.

Polonia, el caso opuesto

En concreto, el 8,8% del total de nacimientos del primer hijo, las madres tenían 40 años o más. A España le sigue Italia, con un 8,6 por ciento; Grecia, con un 6,6% y Luxemburgo e Irlanda, ambos países con un 5,9%. Por su parte, las naciones con el menor porcentaje de mujeres que tienen su primer hijo con 40 años o más son Lituania (1,3%), Polonia (1,4%), Eslovaquia (1,5%) y Letonia (1,8%).

La estadística revela que en 2017, en la UE, la mayoría de las feminas que tuvieron a su primogénito, el 92%, tenían entre 20 y 39 años. Además, un 4% tenía menos de 20 años y otro 4% tenía más de 40. Los países donde más mujeres son madres con menos de 20 años son Bulgaria, con un 12,5% y Rumanía, con un 12,1%, seguidas por Hungría (8,5%) y Eslovaquia (8,1%). Por el contrario, las naciones con menos madres primerizas que no alcanzan los 20 años son Dinamarca (1%), Italia y Eslovenia (1,1%).