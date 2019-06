Los deportes digitales, conocidos como e-Sports, han tenido una evolución imparable en la última década. Los videojuegos han pasado de ser la afición de unos pocos, a menudo considerado friquis, a convertirse en un verdadero movimiento de masas que llena estadios. Esta evolución se debe, en parte, al gran salto tecnológico que ha dado la industria en los últimos 20 años: hemos pasado de imágenes en dos dimensiones y 16 bits a grandes superproducciones comparables a las de Hollywood. También a la gran difusión que han tenido en redes sociales, unido a que se hayan convertido en un «hobby» colectivo y a que la sociedad haya desestigmatizado a los «gamers».

El ser humano siempre ha admirado el talento. Las grandes estrellas del deporte y de la música nos han hecho vibrar, desesperarnos, nos han dado alegrías y sentir sus triunfos y derrotas como si fueran nuestras. Por eso no es de extrañar que ahora miles de personas, y cada día más, disfruten de una buena competición de E-Sports. Fernando Piquer, CEO y creador de Movistar Riders, explica este fenómeno como «una cuestión de ritmo». «Hoy en día ver un partido de 90 minutos y que el resultado final sea un empate a cero nos suele parecer indignante. Por eso los e-Sports tienen tanto éxito, siempre pasa algo, son mucho más dinámicos», apuntó.

No todo es diversión

Ser jugador profesional se ha convertido en el sueño de muchos jóvenes pero, ¿es todo diversión o ¿exige un gran sacrificio? Para averiguar cómo vive un equipo profesional y cuál es su dinámica a la hora de entrenar, LA RAZÓN ha pasado un día en el centro de alto rendimiento de los Movistar Riders, uno de los grandes equipos españoles. Allí, no solo pasan horas y horas frente al ordenador, también son asesorados por un equipo de nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, etc., para que el jugador se encuentre al máximo rendimiento tanto física como mentalmente.

El equipo de Movistar Riders de «Counter-Strike» –una serie de videojuegos de disparos en primera persona en la que un equipo tiene que evitar el atentado de un grupo terrorista– ha vivido esta semana un entrenamiento intensivo. La razón: estar al máximo para la competición que se celebra hoy en Gamergy, el mayor evento de e-Sports de España organizado por La Liga de Videojuegos Profesional e IFEMA.

Los llamados «pro players» se reúnen todos los días a las 12:00 de la mañana en este Centro de Alto Rendimiento situado en el Matadero de Madrid y muchas veces no se marchan de allí hasta pasadas las 11:00 de la noche. Todo depende de si hay una competición cerca o no.

Uno de los jugadores con más fama en el panorama nacional es Óscar Cañellas, más conocido cómo «Mixwell». Este joven de 23 años lleva a sus espaldas una trayectoria digna de cualquier deportista de élite. Comenzó viendo cómo su hermano mayor jugaba en el ordenador y le picó el gusanillo. Con 13 años entró a formar parte de la Selección Española de «Day of Defeat», un juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial: «El juego estaba decreciendo y no se cobraba nada, por lo que busqué otros donde hubiera más competiciones y gente que viviera de ello. Así encontré el ''Counter-Strike''», relata. Así, «con 14 me apunté a una liga uno contra uno para forzarme a tener situaciones de estrés y mejorar individualmente. Terminé 44-0, no perdí ni un partido». Gracias a ello fue fichado por un equipo y llegó hasta la primera división española de los videojuegos. Después se fue a Estados Unidos para poder vivir de ello, pues en España era imposible en aquel entonces.