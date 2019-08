Los perros que salvan vidas en aguas italianas.

“Cuando despertamos en la mañana y vemos a nuestros perros, queremos ser mejores personas, porque ellos mismos, con su presencia, su amor incondicional y su fidelidad nos enseñan a ser mejores. Si pudiéramos aprender, al menos el diez por ciento de ellos...el mundo seria completamente mejor“ Esta es una de las frases que se leen en la web de la Asociación de Perros Salvavidas de Italia.

Se podrían decir mil alabanzas hacia los perros. Son y tienen todo eso que nos hacen sentir felices, queridos, acompañados, comprendidos... pero hay otros que también salvan vidas.

Los perros que ladraban a la orilla del mar Tirreno en las playas de Fregene, a cuarenta minutos del centro de Roma, mientras los bañistas paseaban mojándose los pies a largo de la playa, no lo hacían porque estuvieran furiosos ó porque algo les molestaba, el motivo era otro, estaban felices porque iba a iniciar un juego, pero un juego muy especial: el juego de seguir entrenando para salvar vidas en aguas italianas.

Los animales estaban emocionados y expresaban a sus amos el deseo de meterse al mar y cruzar las olas para llegar hasta donde alguien estaba pidiendo ayuda. El simulacro de rescate, ocurría mientras muchos observaban la escena, algunos de ellos, decidían detener su marcha para percatarse de lo que estaba sucediendo, otros por ejemplo, miraban desde las tumbonas. Todos, querían observar lo que estaba a punto de comenzar. El ambiente en la playa entre perros ladrando y sus amos vestidos con trajes de neopreno era diferente, algo confuso, pero la pregunta era y ¿estos perros a qué se dedican?. Minutos después se descubrió que eran perros salvavidas.

Vittorio, uno de los instructores de esta Asociación de Perros Salvavidas, contó a La Razón, (ver el video) cómo consiguen que los perros se lancen al agua para ir hasta la persona que está pidiendo ayuda. Durante la breve charla con el instructor, parecía que el perro que estaba con él, ladraba para avisarle que alguien en el agua estaba pidiendo auxilio... Se piensa que al estar dotados de un gran instinto protector, si escuchan que una persona está haciendo aspavientos dentro del agua, se ponen nerviosos porque quieren ir a salvarla, pero en su cabeza, después de años de adiestramiento, hay otra cosa, quieren empezar el juego, un juego que llevan años aprendiendo al lado de sus amos.

El instructor aclaró que después de un largo proceso de integración entre el amo y el perro, se les empieza a adiestrar en tierra -“El proceso de enseñanza no es nada fácil aunque lo parezca, además es bastante largo” - según su relato y subrayó que -"en ocasiones es tedioso, pero, gracias al tiempo que han dedicado a conocerse el perro y el amo, entrenando continuamente, se llega a conseguir tal compenetración, que todo marcha con fluidez y naturalidad, y cuando van al mar y hay alguien que pide ayuda, el rescate se efectúa en la mayoría de los casos normalmente y con éxito"-. Para los perros, echarse al agua para trasladar a una persona que se está ahogando, es la continuación del juego que anteriormente ha aprendido en casa, en tierra. NO ES QUE EL PERRO SE TIRE AL AGUA PORQUE SUFRE PENSANDO QUE LA PERSONA SE AHOGARÁ, el objetivo para el can, por medio de este juego, es acercarse hasta la persona que tiene problemas para salir del agua, girarse y brindarle la espalda para ofrecerle las asas del chaleco que porta y llevarlo a tierra.

Los miembros de esta Asociación, trabajan en conjunto con el Departamento de Protección Civil de Italia, lo hacen al igual con los ayuntamientos y en diferentes regiones italianas. También ofrecen este servicio a particulares.

El perro es sin duda el gran amigo del hombre y en algunos casos se convierten también en héroes.