Mantén los dientes de tu perro limpios y saludables: consejos prácticos y productos recomendados

Los seres humanos no somos los únicos que necesitamos lavarnos los dientes periódicamente. Nuestras mascotas también sufren una amplia gama de problemas bucodentales. Y es nuestra responsabilidad prevenirlos. Sí que es cierto que el cuidado de sus dientes es menos exigente, porque ellos no consumen tanto azúcar y otros elementos ácidos como nosotros. Uno de los cuidados más importantes para la preservación de la dentadura, tanto en personas como en perros, es la eliminación de la placa bacteriana y la prevención de la aparición de sarro.

El tártaro, cálculo dental o sarro, es el resultado de la calcificación de la placa bacteriana; que es una sustancia que se compone de restos de comida, saliva y diferentes microorganismos que se alimentan de todo lo anterior. Normalmente se acumula en las zonas más próximas a los conductos salivales. Y es especialmente visible en el arco inferior y, dentro del superior, detrás de los dientes delanteros y en la zona de los carrillos.

La placa bacteriana no es fácil de detectar porque es de un color blanquecino/amarillento similar al de los dientes. Sin embargo, a medida que se va solidificando y convirtiéndose en sarro, esta adquiere un color más amarillento/marrón, consecuencia de las sales minerales de fósforo y calcio que se depositan sobre ella. Cuando el sarro queda atrapado en la base del diente, provoca la gingivitis. Esta enfermedad periodontal hará que las encías se inflamen, se tornen rojas, se hinchen y empiecen a sangrar fácilmente.

Si este cuadro sistémico que conocemos como gingivitis no se trata desde su origen, eliminando la placa y el sarro, puede avanzar a periodontitis. En esta etapa, las encías se alejan de los dientes y forman espacios que se infectan. Las toxinas producidas por las bacterias, junto con la respuesta defensiva del cuerpo a la infección, comienzan a destruir el hueso y el tejido conectivo que mantienen los dientes en su lugar. Si la periodontitis no se trata, los huesos, las encías y los tejidos que sostienen los dientes se destruyen, lo que eventualmente puede llevar a la pérdida de dientes.

Por eso es tan importante retirar la placa antes de que se convierta en sarro. Si no evitamos la aparición del sarro y permitimos que se forme un depósito, se hará mucho más difícil de retirar, porque no es que no es posible eliminarlos con un simple cepillado. Es necesario que un veterinario haga una limpieza dental, que es un procedimiento mucho más complejo y costoso.

Cómo cuidar su dentadura

La forma más eficaz de prevenir la acumulación de placa bacteriana y la aparición de sarro en los dientes de nuestro perro es mediante el cepillado diario. En el mercado existen una gran variedad de productos especializados que pueden facilitarnos esta tarea. No obstante, es importante mencionar que no siempre resulta sencillo conseguir que nuestra mascota se habitúe a este proceso. Por ello, si es posible, lo mejor es comenzar a introducir esta práctica desde que el animal es aún un cachorro.

Sin embargo, si hemos intentado acostumbrar a nuestro perro al cepillado de dientes de todas las maneras posibles y no hemos tenido éxito, no debemos desesperar. Existe una excelente alternativa: los snacks diseñados específicamente para la limpieza dental de los perros. Además de ayudar a mantener la higiene bucal de nuestro animal, estos snacks pueden utilizarse como recompensa por buen comportamiento, lo que nos permite reforzar buenos hábitos al mismo tiempo que cuidamos de su salud dental.

Además del cepillado y los snacks, otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta para cuidar la dentadura de nuestro perro es su alimentación. En este sentido, la comida seca es la opción más recomendable (en lo que a los dientes se refiere), ya que el rozamiento que genera al masticarla ayuda a limpiar los dientes y a retirar la placa. Por el contrario, la comida enlatada favorece la acumulación de placa, por lo que es preferible evitarla.

Finalmente, también existen ciertos juguetes de goma que pueden ser útiles para mantener limpios los dientes de nuestro perro. Estos juguetes, además de mantener entretenido a nuestro compañero, están diseñados específicamente para limpiar los dientes del perro cuando este los muerde. Para un cuidado dental óptimo, lo ideal sería complementar todos los elementos mencionados anteriormente: un buen cepillado, snacks de limpieza dental, una alimentación adecuada y el uso de juguetes de goma.