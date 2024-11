El marido de la mujer violada 200 veces: "Nunca debí hacer esto, voy a morir como un perro"

Dominique Pelicot, el hombre que durante diez años drogó a su esposa para abusar de ella y permitir que decenas de otros hombres la violaran mientras los grababa, declaró este miércoles ante el Tribunal de lo Criminal de Aviñón. Visiblemente afectado y entre lágrimas, Pelicot concluyó su última intervención dirigiéndose a su exmujer, Gisèle Pelicot, y a su hija, Caroline Darian, a quienes pidió perdón por todo el sufrimiento causado: "Nunca debí hacer esto, voy a morir como un perro".

A pesar de su arrepentimiento, reconoció que sus disculpas no serían suficientes para sanar el profundo sufrimiento provocado a ambas. Pelicot expresó que "ella forma parte de aquello que guardo en el fondo de mí", refiriéndose a Gisèle, su compañera de vida durante 50 años, quien no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba a su exmarido. Además, explicó que "la única esperanza" que le queda es que su hija pueda tener la prueba" de que, en contra de lo que ella cree, no la drogó y violó, como sí hizo con su madre.

Caroline Darian, que también se mostró visiblemente afectada, está convencida de que su padre la drogó para abusar de ella. Esto se basó en las pruebas encontradas por la policía, entre ellas fotografías de ella desnuda y aparentemente dormida, en archivos incautados a Pelicot.

El principal acusado de este juicio en el que podría ser condenado hasta a 20 años de cárcel, asumió que era un "adicto al sexo" y que morirá solo porque más allá de su abogada, Béatrice Zavarro, nadie le apoya. Reconoció no haber sido plenamente consciente del daño que infligió a su esposa e hija, aunque expresó remordimiento por sus actos. Zavarro comentó que le habría gustado que su cliente hubiera hablado de esta manera antes, pero señaló que, independientemente de cómo se interprete su testimonio, es la "verdad de Dominique Pelicot".

Este juicio, que comenzó el 2 de septiembre, ha atraído una gran atención internacional, y ahora se encuentra en su fase final. Este miércoles se presentó el alegato de la acusación particular, representada por los abogados de Gisèle Pelicot. La próxima semana, la Fiscalía pedirá las penas para los acusados, proceso que se prolongará hasta el miércoles, y, finalmente, la defensa de los imputados tendrá su turno. La sentencia se dictará el 20 de diciembre.