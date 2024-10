Los marroquíes estarán exentos del examen teórico de conducir al canjearlo por uno español

El Consejo de Gobierno de Marruecos ha revisado un acuerdo en forma de canje de notas entre Marruecos y España que modifica el acuerdo de marzo de 2004 sobre el reconocimiento mutuo y el canje de los permisos de conducción nacionales. La modificación tiene como objetivo eximir a los conductores marroquíes que deseen canjear su permiso de conducción por sus homólogos españoles de la obligación de realizar un examen teórico especial.

Señala que, como excepción, los conductores marroquíes que deseen canjear su permiso de conducción por sus equivalentes españoles de las categorías C, C+E, D y D+E deberán superar un examen de conducción en vías abiertas para el transporte público, utilizando un vehículo o grupo de vehículos que permiten estas licencias.

La categoría C se refiere a la conducción de camiones.1: este permiso autoriza a la conducción de automóviles no incluidos en las clases D1 o D, cuya MMA (Masa Máxima Autorizada) exceda de los 3.500kg, pero no sobrepase los 7.500kg. Se requiere un examen de pista específico, siendo necesario superar las maniobras para C1.

El C1+E autoriza para la conducción de conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que se autoriza a conducir con el permiso C1 y un remolque o semirremolque cuya MMA exceda de 750kg, siempre que la MMA del conjunto no supere los 12.000kg. También autoriza para la conducción de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que se autorizan a conducir con el permiso B y un remolque o semirremolque cuya MMA exceda de 3.500kg, siempre que la MMA del conjunto no exceda los 12.000kg.

El permiso D se refiere a los autobuses. Dentro de esta categoría están los permisos D1, D1+E, D y D+E. Para la conducción profesional de los vehículos de esta categoría, al igual que ocurría con los de la categoría C, además de cumplir los requisitos establecidos, hay que cumplir también los referentes a la cualificación inicial y formación continua de los conductores de transporte por carretera.

D1: automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 pasajeros además del conductor, y cuya longitud máxima no exceda de 8m.

D1+E: esta autorización es válida para vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso D1 y un remolque cuya MMA exceda de 750kg.

D: autoriza para la conducción de automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 8 pasajeros, además del conductor.