Más de 20.000 sanitarios llevan entre 3 y 6 años en espera de que homologuen su título en España

Hoy en día, en España hay un atasco alarmante de aproximadamente 100.000 profesionales a la espera del reconocimiento de su cualificación profesional. La mayoría de estas personas llevan entre 3 y 6 años en espera de esta gestión. Según la ley, la resolución debe tener un plazo máximo de 6 meses.

Durante todo el tiempo de espera estos profesionales tienen que trabajar en empleos de baja cualificación, sin poder aportar sus habilidades, experiencia y conocimiento a la sociedad española. Según un informe del Movimiento Homologación Justa, por medio de una encuesta a más de 1.000 personas, el 65% de estos expedientes de solicitud de homologación y equivalencia de títulos extranjeros son mujeres, procedentes del sector sanitario: médicos, enfermeras, psicólogas y odontólogas, pero también hay ingenieras, arquitectas y docentes. La situación afecta tanto a extranjeros extracomunitarios como a españoles y nacionales de la Unión Europea con títulos extranjeros.

"Mientras en febrero de 2022, había 20.000 expedientes pendientes de revisión, en enero de 2023 eran 40.000 y, en enero de este año, había 80.000. El sistema de gestión de solicitudes de reconocimiento de títulos extranjeros en España está colapsado y casi paralizado”, señala el informe.

Según los datos ofrecidos desde el actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desde la entrada en vigor del Real Decreto 889/2022 hasta finales del pasado mes de diciembre se habían registrado 23.776 solicitudes de homologación de títulos universitarios extranjeros solo en la especialidad de Medicina, de las que sólo el 15,6% (3.702 solicitudes) había sido resueltas. De esta forma, el 84,4% de las solitudes de esta titulación (20.074) aún están pendientes de ser solventadas. Además, a esta realidad ha de sumarse las solicitudes de homologación de títulos extranjeros sujetos a la normativa anterior.

La inacción de Sanidad

En un contexto de falta de especialistas en España, una crisis que se lleva arrastrando desde hace más de 5 años, no se entiende la parálisis del Gobierno, y del Ministerio de Universidades en concreto, ante una cuestión como esta, que afecta directamente a la calidad de la atención sanitaria y que podría mejorar las cifras récord de las listas de espera. La ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo ministerio es el mayor responsable de resolver la falta de profesionales sanitarios, y los problemas que de ellos se derivan, reconoció recientemente que el Gobierno tenía paralizados los más de 20.000 expedientes antes mencionados.

Por ello, el Partido Popular registrará en estos días una nueva Proposición No de Ley (PNL) para pedir que se cumpla lo prometido el pasado 19 de marzo en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, donde se aceptó la primera PNL de los populares, en la que el Gobierno se comprometió a “implementar medidas para la gestión de las solicitudes de homologación de títulos extranjeros de educación superior con el fin de agilizar con carácter urgente el reconocimiento oficial de títulos universitarios extranjeros pendientes de resolución”.

Entre las medidas que pedía el PP -que fueron aceptadas, y que vuelve a pedir en esta PNL-se encuentran la de que se invierta “en cuantos recursos humanos, tecnológicos, económicos y materiales sean necesarios para garantizará seguridad y condiciones de calidad y exigencias de formación y cualificación similares a las nacionales y vigentes en la Unión Europea”, el desarrollo de un “servicio de atención, asesoramiento y acompañamiento, que estará disponible con carácter online, con alguna plataforma digital, pero que tenga al otro lado a personal específico para resolver cuestiones que puedan estar afectando a estas solicitudes y acompañar a las personas solicitantes en el proceso, con transparencia” y la de “establecer mecanismos que permitan aumentar significativamente la agilidad en el proceso en el caso de los títulos emitidos por instituciones universitarias de la UE que compartan el Espacio Europeo de Educación Superior con el sistema universitario español.»

Discriminación a los cubanos

Además, en esa reunión de marzo, todos los partidos políticos pusieron en evidencia que la situación era aún peor en la gestión de títulos de ramas sanitarias y de aquellos procedentes de Venezuela y Cuba.

De hecho, la semana pasada, un centenar de médicos cubanos del Movimiento de Homologaciones Cubanas en España, con el apoyo de la Asociación de Médicos Cubanos, denunció en una manifestación frente al Congreso de los Diputados la "grave discriminación" a la que se ven sometidos.Y es que, a los 2 o 3 años de media para resolver un expediente, en su caso se suman de 1 a 2 años más, con la justificación de una revisión en origen por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde el año pasado no se homologa ningún título cubano, y los 2.000 licenciados en Medicina del país centroamericano residentes en España no tienen ninguna explicación. "Nos sacaron del proceso estándar sin ofrecer ningún argumento. En una primera reunión nos dijeron que había un problema, pero que no se podía decir, en la siguiente, que no había ningún problema y, después, volvieron a decir que sí que lo había", explicaba a este periódico Sara Lita, una medico general que lleva 5 años esperando su homologación. "No ha habido ninguna transparencia por parte del Gobierno –solo secretismo– en un proceso que está definido por la ley, y que nos deja en una situación de indefensión".