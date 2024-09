Médicos cubanos: "Faltan especialistas, pero a nosotros nos paralizan los expedientes"

Un centenar de médicos del Movimiento de Homologaciones Cubanas en España, con el apoyo de la Asociación de Médicos Cubanos, se manifestó ayer en Madrid ante el Congreso de los Diputados para exigir una respuesta ante la "grave discriminación" que enfrentan miles de profesionales de la salud, y de otras carreras, entre ellos ciudadanos españoles graduados en universidades de Cuba, a la hora de que se homologuen sus titulaciones oficiales en España.

Según el Real Decreto (RD) 889/2022 –que sustituye al anterior, el RD 967/2014, el proceso se debería resolver en un plazo de seis meses. Sin embargo, ahora mismo los plazos llegan a tener una demora media de dos o tres años, habiendo expedientes en espera con más de cinco años e antigüedad.

Además, el Movimiento denuncia una "paralización arbitraria" de los procesos de homologación de títulos de Cuba desde hace un año, con la justificación de una revisión en origen por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Nuestra situación es aún peor que la del resto de profesionales extracomunitarios, ya que, a la espera media de 2 o 3 años, hay que sumar de media un año y medio más" , explica a este periódico Julio Antonio Roque, pediatra y uno de los coordinadores del Movimiento, que lleva esperando una respuesta a su petición de acreditación más de 3 años.

Desde el año pasado no se homologa ningún título cubano, y los 2.000 licenciados en Medicina del país centroamericano residentes en España no tienen ninguna explicación. "Nos sacaron del proceso estándar sin ofrecer ningún argumento. En una primera reunión nos dijeron que había un problema, pero que no se podía decir, en la siguiente, que no había ningún problema y, después, volvieron a decir que sí que lo había", explica. "No ha habido ninguna transparencia por parte del Gobierno –solo secretismo– en un proceso que está definido por la ley, y que nos deja en una situación de indefensión", añade.

El Movimiento ya organizó una manifestación en abril, después de la cual se liberaron 5 expedientes, y otros 20 a principios de septiembre. "Fue algo completamente arbitrario; nosotros lo llamamos ‘liberación de rehenes’", señala Roque.

Cubanos son 2.000 pero, en total, hay unos 20.000 expedientes de profesionales extracomunitarios bloqueados por parte del Ministerio de Universidades. En un momento como el actual, en el que la sanidad pública enfrenta una crisis de falta de profesionales y acumula listas de espera récord, no hay duda de que agilizar la homologación de titulaciones sería un recurso inteligente para evitar males mayores.

El inmovilismo de Sanidad

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), Fátima Matute, hizo alusión esta semana al inmovilismo de los distintos ministerios implicados en esta situación en una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García.

"No podemos permitirnos el lujo de tener 20.000 expedientes pendientes de resolución, como hemos conocido hace unas semanas, cuando faltan facultativos en toda España".

Pese a que el proceso depende exclusivamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, no se entiende que Sanidad no intervenga en este punto, dado que resolver la crisis motivada por la falta de médicos es su competencia directa.

El apoyo de Madrid

"Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la Consejería de Sanidad de la CAM, que siempre ha estado abierta a escuchar nuestra problemática y a buscar soluciones para resolver uno de los problemas más acuciantes del SNS en España, la falta de especialistas. Sin embargo, desde las comunidades autónomas no pueden hacer nada", detalla Sara Lita, médico general y coordinadora del Movimiento, que lleva 4 años y medio residiendo en España a la espera de que se resuelva su expediente.

"Ya son cuatro las convocatorias de MIR a las que no me he podido presentar desde que vivo aquí. El no poder disponer de nuestra acreditación para ejercer como especialistas nos hace estar expuestos a otras situaciones de discriminación. Muchos hemos entrado a este país con una visa de estudiantes, pero tiene un plazo: el que dura el curso de preparación para el examen MIR. Una vez que ese tiempo ha finalizado, pasamos a estar aquí en situación irregular, sin haber sido esa nuestra intención".

Y esta situación irregular los lleva a tener que aceptar trabajos precarios, que ni siquiera les permiten sobrevivir.

"Me he tenido que pasar los tres años que llevo en España cogiendo cualquier cosa, cobrando ‘en negro’, y apenas llego a 1.000 euros mensuales. Mi mujer, que también es médico, está en la misma situación. Sobrevivimos gracias a la ayuda de mi hermano", nos cuenta Yoidan Reyes, médico general de 27 años que lleva tres años esperando su homologación.

"Cuando ya llevábamos un año y medio esperando, sale el nuevo RD y gente recién llegada de Cuba consigue la homologación a los 3 meses; y nosotros, que llevábamos 2 años, nada», detalla.

Esto es porque el Ministerio de Universidades lanzó el nuevo Real Decreto –el 889/2022– y dejó fuera a los profesionales que lo habían solicitado antes de esa fecha, sin establecer el carácter retroactivo de la norma. "Te tenías que cambiar de decreto para que te tuvieran en cuenta, pero poco después el nuevo decreto también se paralizó", añade.

Más piedras en el camino

Aun así, a aquellos que tienen la fortuna de salvar el obstáculo de la homologación les ponen otra piedra en el camino: la colegiación. "Es un proceso muy complejo para el profesional cubano porque, dentro de los requisitos, te piden un certificado de ‘no inhabilitado’ que debe salir de Cuba. El Gobierno cubano está negando esos certificados", explica Lita.

"El Movimiento de Homologaciones Cubanas en España y la Asociación de Médicos Cubanos en España estamos luchando para que haya un cambio en ese requisito", asegura.

Matute también incluyo esta petición en su carta a la ministra de Sanidad. "Le solicitamos que ayuden a solventar la situación de los médicos cubanos residentes en España que cuentan con título homologado, pero que no pueden ejercer al carecer del certificado de habilitación que les niega el Gobierno cubano", escribió.

Falta de compromiso

Por otro lado, la parálisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades va en contra del compromiso que adquirió España en la XXVIII Cumbre Iberoamericana –celebrada en marzo del año pasado–: el de promover y agilizar las homologaciones de títulos cubanos, y latinoamericanos en general, con el objetivo de facilitar la movilidad académica y profesional.

"Esa promesa ha quedado en nada, ya que estamos peor que nunca", explica J. A. Roque. "No se entiende, ¿por qué no recurren a nosotros, que estamos deseando ejercer nuestra profesión?"