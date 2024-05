Matute reprocha a Sanidad sus críticas a Madrid y su "dictadura" en el Interterritorial

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha reprochado este jueves a la Mónica García las críticas de esta al sistema sanitario de Madrid y la "dictadura" que ejerce en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Matute ha reaccionado así a una entrevista concedida por García a 'El Mundo' donde llama a "poner fin" a lo que llama "modelo Quirón" de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, se congratula del "diálogo" y la "sintonía" en el seno del Consejo Interterritorial.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la I Jornada de Prevención en Salud Mental de la Comunidad de Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos, Matute ha afeado a García, de un lado, que aproveche una entrevista "para cargar contra la gestión y el sistema sanitario" de Madrid, y le ha recordado que "es ministra de todas las Comunidades Autónomas".

Ha defendido que el de Madrid es "un modelo de éxito" con "normas bien establecidas, transparente, con intervención y auditoría de cuentas", y ha lamentado que "demonice" a la región cuando "en comunidades como Asturias o Canarias se está privatizando".

En otro orden, Matute ha asegurado que en el Consejo Interterritorial más que diálogo hay "una dictadura", apuntando que Sanidad presentó su plan antitabaco "sin pasar nada antes a los consejeros". "Todos los consejeros de las Comunidades Autónomas del PP y no del PP le tenemos que hacer ver que no es elegante que anuncie las cosas por tuit", ha declarado Matute, quien considera una "deslealtad institucional" que el Ministerio "estudie cosas" con técnicos autonómicos y luego "no haga caso" de sus aportaciones.

Por ello la consejera estima que García "quiere disfrazar de buena gestión y de buen rollo" una realidad distinta, y ha zanjado que "tal vez a ella lo que le queda grande es el sombrero de ministra".