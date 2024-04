El récod de listas de espera y la crisis de la atención primaria fuerzan a Mónica García a mover ficha

El Ministerio de Sanidad tiene previsto llevar al próximo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) la creación de dos órganos para analizar y mejorar dos de los puntos críticos que atenazan al sistema público, y cuya dimensión se ha agrandado desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno tras protagonizar hace casi seis años la moción de censura contra el entonces líder del PP, Mariano Rajoy. Se trata de la atención primaria y las listas de espera. El orden del día de la reunión del máximo órgano de coordinación sanitaria del Estado que se celebrará el próximo martes día 30, a partir de las 15:30 horas, prevé en concreto la aprobación de un acuerdo para crear la comisión de Atención Primaria y Comunitaria del Interterritorial. Dicho acuerdo llega apenas unos días después de que una de cada diez plazas formativas en medicina familiar y comunitaria quedaran vacantes, tras dos fallidas convocatorias. El rechazo de los futuros especialistas a formarse en este campo es achacado por sindicatos y sociedades científicas a las malas condiciones de trabajo en los centros de salud y ambulatorios de todo el país, a la sobrecarga laboral y exceso de burocracia y a la falta de incentivos dentro de un régimen funcionarial que amenaza con lastrar al conjunto de la Sanidad pública, pero con especial intensidad al llamado primer nivel asistencial. Una crisis de la atención primaria a la que ningún ministro de Sanidad de los seis que ha habido durante los gobiernos de Sánchez -a razón de uno por año- ha sabido poner remedio. El Ministerio de Sanidad también contempla crear un grupo de trabajo de listas de espera, en un momento en el que el número de pacientes que aguarda para someterse a una intervención quirúrgica roza ya los 850.000, récord de toda la serie histórica. Además, lo hacen una media de 128 días desde que el especialista se lo prescribe, con diferencias notables entre territorios, pues en Madrid la demora se reduce a 51 días. En Extremadura, la demora media es de 181 días para el conjunto de especialidades médicas. A juicio de los principales expertos, las listas de espera son una de las mejores herramientas para medir el estado de salud de un sistema sanitario, y en España no han hecho más que crecer en los últimos años. Cuando Sánchez llegó al poder, el número de enfermos en espera de cirugía no superaba los 600.000 pese a la grave crisis económica internacional registrada durante los años anteriores. Además de estos asuntos, el departamento que dirige Mónica García intentará alcanzar un acuerdo por el que se aceptan las compensaciones, deducciones o retenciones a realizar del importe resultante de los saldos netos negativos de las comunidades autónomas, de acuerdo a lo previsto en la Disposición adicional septuagésima primera. Fondo de cohesión sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.