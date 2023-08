Maui: el incendio más mortal del último siglo en EE UU

La tragedia que se está viviendo en Maui no tiene precedentes en un destino paradisiaco como Hawái. Se ha declarado el incendio más mortífero del último siglo en EEUU y hasta el lunes por la tarde el balance de muertos era de 96 personas (de las cuales solo dos han podido ser identificadas), y todavía hay cerca de un millar desaparecidas. Solo se ha rastreado un 3% de la zona afectada, que supera ya las 2.170 hectáreas, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

Los equipos de bomberos trabajan sin descanso para extinguir los tres incendios forestales de mayor extensión contra los que lucha la isla ahora mismo. El más mortal de todos, el de la ciudad de Lahaina, ni siquiera está bajo control, con el 80% de su terreno devastado por las llamas, ha explicado este fin de semana el jefe de bomberos del condado Brad Ventura, en Maui. Es la segunda isla más grande del archipiélago con una extensión 1.880 km cuadrados y hasta ahora había sido un paraíso tropical que presumía de frondosos parajes, fauna y flora que convivían en armonía con sus poco menos de 145.000 habitantes. El multimillonario Jeff Bezos y la estrella televisiva Oprah Winfrey tienen allí sus segundas residencias.

El islote hawaiano se ha convertido desde hace unos días en la peor ratonera. Salir de allí no es fácil por su condición de isla y por la falta de vuelos locales, aun así, más de 15.000 turistas han abandonado Maui en los últimos días ante el imparable avance del fuego, y cerca de 14.000 personas han sido reubicadas en otros destinos del archipiélago.

Los vecinos agradecen a los visitantes que dejen libres habitaciones de hotel para los damnificados y equipos profesionales que están ayudando en las labores de rescate y extinción de los incendios, aunque eso vaya a afectar terriblemente a la economía de un lugar donde la inversión turística es muy necesaria. «Va a ser una catástrofe natural de la que llevará muchísimo tiempo recuperarse», ha confesado ante la prensa el demócrata Josh Green, gobernador de Hawái. Se calcula que las pérdidas se acercarán a los 5.400 millones dólares.

Los afectados culpan a las autoridades de falta de previsión, porque creen que no se avisó a tiempo del peligro. Por su parte, desde gobierno hawaiano investigan el origen de esta terrible catástrofe y apuntan a una rápida propagación del fuego favorecida por los fuertes vientos secos, un invierno más árido de lo normal, y la topografía volcánica del lugar. Precisamente por esa condición geológica, porque Maui convive con una constante alerta de actividad volcánica, los hawaianos no entienden porque no se dio el aviso de peligro antes. Quizá así se podrían haber evitado las muertes, la devastación, las cerca de 2.200 viviendas reducidas a escombros y la muerte de miles de animales y flora del lugar, además del trauma y las cuantiosas pérdidas.