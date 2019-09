Planeta Tierra: Biosfera

A finales del siglo XXI, los viajeros del “Navío Espacial Tierra” (NET) serán 100.000 millones de personas, casi un 50 por 100 más que en 2019, ya cerca de los 8.000 millones. Una población en tan rápido crecimiento supone que, hasta 2050, cada año se incorpora al pasaje del NET un efectivo poblacional neto análogo a toda la humanidad al comienzo de nuestra era; o equivalente a la población actual de Alemania (unos 80 millones). El resultado es que vivimos en un planeta que sigue amenazado por su fuerte dinámica demográfica.

Ese creciente pasaje pone en peligro a la biosfera, esto es, la capa bien estrecha, de no más de 50 kilómetros de espesor, tan solo el 0,9 por 100 del radio del planeta, de 6.500 kilómetros. Y en cuyo volumen se desarrolla toda la vida, en un periodo geológico actual, que ya se conoce como “antropoceno”, derivado de una relación hombre / Tierra que está ganando en intensidad, tanto por la referida explosión demográfica, como por las técnicas cada vez más potentes de que dispone la población mundial, que con frecuencia son más que agresivas contra la naturaleza. La idea del antropoceno flotaba en el ambiente desde hace tiempo, pero ha ganado valor identificatorio merced a un profesor de Química que, desde el año 2000, se expresa con gran claridad al respecto, y que es introductor del concepto en el mundo académico: Paul J. Crutzen, del Instituto Max-Planck de Maguncia, Alemania. En el contexto del medio ambiente de hoy, la sostenibilidad es la “mayor de las armas pacíficas” contra el deterioro ambiental del NET. Frente a ese concepto está el TL2: “too little, too late”, demasiado poco y demasiado tarde. En otras palabras, lo invertido en acciones concretas para contrapesar las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido demasiado poco y, además, esas medidas llegan demasiado tarde. ¿Estamos todavía a tiempo?