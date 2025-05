¿Es mejor tirar la basura suelta o dentro de una bolsa? Esta es la respuesta correcta

En muchas ciudades, deshacerse correctamente de la basura no es solo una cuestión de limpieza, sino también de civismo y responsabilidad ambiental. Separar los residuos, usar los contenedores adecuados y sacarlos en el horario indicado son pasos básicos que todos deberíamos seguir.

Sin embargo, lo que pocos saben es que no basta con sacar la basura. La forma en la que la depositamos puede marcar la diferencia.Aunque la mayoría se esfuerza por clasificar correctamente la basura, el desconocimiento sobre cómo desechar algunos materiales puede tener consecuencias desagradables.

¿Es bueno desechar la basura en la bolsa de basura?

Muchas personas creen que colocar toda la basura en una bolsa cerrada es la manera correcta de proceder. Sin embargo, esto puede traer complicaciones, sobre todo si se hace sin saber qué tipo de bolsa utilizar para cada residuo.

Por ejemplo, los residuos residuales (los que no son reciclables)pueden depositarse en bolsas de plástico dentro del contenedor gris o negro. Esta práctica ayuda a mantener limpio el contenedor, pero es importante que la bolsa esté bien cerrada y que no contenga elementos reciclables por error.

En el caso del papel, este debe depositarse directamente o en bolsas de papel sin revestimiento.Si usas bolsas de plástico para desechar papel, estarás contaminando el contenido y posiblemente provocando que se descarte todo el lote, con posibles consecuencias legales o sanciones locales.

Los residuos organicos no deben ir en bolsas de plástico, aunque estas digan “biodegradables”. Lo más recomendable es usar bolsas de papel sin recubrimiento o depositar los residuos directamente en el contenedor marrón (si tu ciudad tiene recolección orgánica diferenciada). Esto evita malos olores y ayuda al proceso de compostaje.

En cuanto a los envases, pueden ir en la llamada “bolsa amarilla” o directamente en el contenedor amarillo. Perosi usas una bolsa de basura convencional que no sea transparente, es muy probable que los recolectores la rechacen. Esto se debe a que no pueden verificar el contenido a simple vista y, por seguridad y tiempo, no abren las bolsas opacas. Resultado: tu basura se queda sin recoger, acompañada de una nota de advertencia.

Errores comunes que debes evitar