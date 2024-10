Mercadona vuelve a lanzar uno de sus productos estrella del siglo XX

Cualquier adulto es capaz de recordar todos aquellos snacks, dulces y aperitivos que marcaron su infancia. Por ello, la cadena de supermercados Mercadona ha querido regresar a los años 80 y 90 y ha lanzado al mercado sus tan conocidos caramelos "El Conde Drácula" para celebrar la llegada de Halloween. Unos dulces que recordarán su infancia a todos aquellos adultos que nacieron el siglo pasado y que son capaces de reconocer ese sabor tan característico.

La propia página web de la cadena valenciana ha hecho oficial la venta de este producto. "Los clásicos caramelos de Conde Drácula llegan para celebrar Halloween con su sabor a cereza inconfundible. Pequeños caramelos de intenso sabor perfectos para compartir".

La novedad se ha hecho viral después de que la cuenta "yo fui a EGB" publicase la noticia sobre el regreso de los tan conocidos dulces. Como es de esperar, las reacciones no han tardado en llegar, dejando a los usuarios totalmente sorprendidos. "Qué ricos" o "No me puedo creer que hayan vuelto" son algunos de los comentarios celebrando la venta de estos caramelos.

Caramelos Conde Drácula de Mercadona. Mercadona

Los nuevos caramelos de Hacendado

Como es lógico, los caramelos pretenden captar la atención de todos aquellos que ya pudieron probar el producto, tratando de revivir su infancia. Sin embargo, muchos de los niños y adolescentes querrán probar este producto tan famoso en el siglo pasado. A pesar de su pequeño tamaño, su fuerte sabor a cereza marcó la infancia de muchos, por lo que se espera que sea un producto muy cotizado entre los clientes habituales de Mercadona.

Campaña de Halloween

Estos caramelos pertenecen a una gran variedad de dulces que se venderán de forma especial para celebrar la llegada inminente de Halloween el próximo 31 de octubre. El famoso producto es producido por Caramelos Cerdán, uno de los principales proveedores de dulces de la empresa valenciana con más de 100 años de historia.

Se venderá en paquetes de 125 gramos a un precio de 1,35 euros, y entre los ingredientes se encuentra el azúcar, el jarabe de glucosa, aromas y concentrados. Sin embargo, no son los únicos dulces que ha sacado la empresa de Juan Roig. A estos caramelos se suma una selección de golosinas, entre las que se encuentran otras novedades como las chucherías "Monsters", diversas chocolatinas y otros dulces rellenos.