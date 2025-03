Una mexicana que vive en España compara la seguridad y la delincuencia en ambos países: "¿Por qué les molesta tanto?"

La seguridad es un punto clave a la hora de decidir el lugar donde vivir. Si uno no se siente cómodo al desplazarse en su día a día, su calidad de vida y su felicidad no va a ser la misma. Esa seguridad puede variar dependiendo del punto de vista de cada persona y de su experiencia, pero también hay factores generales que pueden marcar la valoración a un nivel más global. Vicens Valentín, profesor colaborador del máster universitario de Ciudad y Urbanismo de la UOC explica lo siguiente: "La concentración de población en un territorio genera más oportunidades para las actividades delictivas".

Este experto también indica otros temas que pueden influir como el sentido de pertenencia, la vigilancia natural, la eliminación de espacios abandonados o el mantenimiento y la limpieza. La seguridad en España varía según el punto geográfico, pero en comparación a otros países, generalmente, se considera un lugar seguro. Uno de los que más respeto impone es México por las noticias que suelen llegar desde allí. Emily, una mexicana que ahora vive en España ha comparado la seguridad y la delincuencia en ambos países con varios vídeos en TikTok.

¿Es España tan peligroso como México?

"Me dejaron muchísimos comentarioss diciendo que en España ocurren las mismas cosas que en México", comienza Emily su vídeo. Pronto rebate esa afirmación: "¿Por qué les molesta tanto cuando yo digo públicamente de que me siento feliz, cómoda y en paz de vivir en España?", se pregunta. Además, añade que afirmar esto no es nada positivo: "Hacer esta comparativa o afirmación diciendo que la seguridad es igual en ambos países minimiza la situación tan grave que está ocurriendo en estos momentos en México".

Emily recalca la importancia de contar la realidad: "Es importante que tenga visibilidad y más personas tengan la conciencia de lo que está ocurriendo allí". Asimismo, critica la tendecia seguida en redes sociales: "Parece que ahora lo único válido, que se aplaude o celebra es cuando alguien habla mal del país o dice que no le gusta".

Su agradecimiento a España

"A mí desde niña me enseñaron la importancia del agradecimiento en la vida y estoy agradecida con España", afirma. También explica los motivos: "Por la tranquilidad, la paz y las experiencias que me ha regalado". "Es un país que me gusta y por eso decidí emigrar aquí", aclara. "Si hay personas que no están cómodas y creen que este país es igual de inseguro que México, ¿por qué lo han elegido para emigrar?", se preguntaba. "Es algo que no logro entender", desvela. Concluye con una nueva defensa a España: "Me siento cómoda, tranquila y en paz de vivir en España y a mí me gusta mucho este país".

La confianza de esta mexicana en la Policía española

No solo subió ese vídeo. También compartió uno sobre los viajes en coche, una actividad peligrosa en México. "Que suerte vivir en España siendo mexicana y viajar por carretera sin miedo y disfrutando el camino. ¡Gracias!", escribía mientras se la ve mirar con felicidad por la ventanilla. En la descripción fue todavía más contundente: "Esta es una de las cosas que más disfruto de ser una mexicana viviendo en España, viajar por carretera en paz, sin miedo y sabiendo que si algo ocurre, como una avería, puedo confiar en la Policía". Allí, algunos agentes se aprovechan de estas situaciones.