La crítica de una mujer argentina que vive en España: "No crean que esto es el primer mundo"

Argentina y España se han engrentado a retos económicos y sociales en los últimos años, pero sus situaciones difieren notablemente. En Argentina, la inflación ha sido un problema persistente, afectando el poder adquisitivo de la población y generando inestabilidad económica. La dificultad para acceder a una vivienda, la falta de oportunidades laborales bien remuneradas y la constante devaluación del peso han impulsado a muchos argentinos a buscar un futuro mejor en el extranjero.

En contraste, España, sigue enfrentando problemas como el desempleo y el acceso a la vivienda. Aunque el coste de vida en ciudades como Madrid y Barcelona ha aumentado considerablemente, muchas personas perciben a España como un país con mayores oportunidades laborales y calidad de vida en comparación con Argentina. Sin embargo, la burocracia y las dificultades para acceder a ayudas sociales pueden convertirse en un obstáculo para quienes emigran en busca de un futuro mejor.

La historia de una madre argentina en España

Valeria, una madre soltera argentina, tomó la decisión de emigrar a España hace tres años con la esperanza de ofrecerle un futuro mejor a sus dos hijas. Su plan inicial era trasladarse en 2020, cuando nació su segunda hija, pero la pandemia de COVID-19 impidió su viaje. Para lograr su sueño, vendió su casa, sus muebles y dejó atrás toda su vida en Argentina. Sin embargo, no fue hasta finales de 2021 que pudo reunir el dinero suficiente para mudarse definitivamente a Barcelona.

A pesar de sus buenos recuerdos de España, ya que de niña vivió allí cuando su padre emigró para trabajar, Valeria pronto descubrió que la realidad actual es muy distinta a la que recordaba. Creyó que encontraría trabajo fácilmente y que su situación económica mejoraría rápidamente, pero al no contar con estudios universitarios ni una profesión especializada, sus expectativas no se cumplieron. Ahora, su única opción es quedarse en España y seguir luchando por estabilizar su situación.

Así lo ha compartido la argentina con sus seguidores en su cuenta de TikTok (@_estreshada_):

Desde hace dos años, Valeria enfrenta una batalla legal para obtener el carné monoparental, un documento que le permitiría acceder a ayudas para el alquiler, becas de comedor escolar para sus hijas y opciones de vivienda de protección oficial. Sin embargo, el proceso se ha visto obstaculizado por la negativa del padre de sus hijas a otorgarle la autorización necesaria. Esta situación la ha dejado en un limbo legal y económico, en el que, a pesar de trabajar todo el día, apenas le alcanza para pagar el alquiler y cubrir las necesidades básicas de su familia.

"En España las cosas parecen fáciles, pero no lo son", afirma Valeria. "Uno viene con la ilusión de que todo mejorará, pero hay muchas barreras que no esperaba". En su caso, incluso inscribir a sus hijas en el colegio fue un desafío debido a la falta de autorización paterna. Esta situación la ha llevado a sentirse desprotegida y desamparada por el sistema, ya que en términos legales es como si no tuviera la custodia de sus propias hijas.

El futuro de Valeria en España

Tres años después de su llegada a España, Valeria siente que no ha logrado mucho más que separarse de su familia en Argentina. "Trabajo todo el día, pero el dinero apenas alcanza para lo básico". Aunque agradece el apoyo de sus padres, que también emigraron para ayudarla con el cuidado de sus hijas, la falta de estabilidad económica y las dificultades burocráticas la han hecho replantearse su decisión de emigrar.

El caso de Valeria es solo uno de los muchos ejemplos de lo complicado que puede ser empezar de nuevo en otro país, incluso en lugares considerados como "el primer mundo". Su historia muestra la lucha de miles de migrantes que, a pesar de sus esfuerzos, se encuentran con obstáculos inesperados en el camino hacia una vida mejor.