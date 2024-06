Mitos alrededor de las alternativas sin humo

Contenido patrocinado por PMS

En un mundo donde reina la desinformación, separar la realidad de la ficción puede ser todo un reto. La sobrecarga informativa está por todas partes, creando confusión y dudas en muchas áreas. Una de estas áreas es la tecnología libre de humo.

Dejar la nicotina y el tabaco por completo es siempre la mejor decisión que cualquier fumador puede tomar. Sin embargo, la realidad es que muchos, a pesar de conocer lo perjudicial del hábito, no lo dejan. En su momento, no había más opciones. Pero en la actualidad, gracias al desarrollo científico y la investigación, existen alternativas sin humo avaladas como mejores opciones que seguir consumiendo cigarrillo, para aquellos adultos que de otra manera seguirían fumando.

Creencias populares

Existen conceptos erróneos relacionados con muchos aspectos de nuestra vida – sobre lo que nos rodea a diario. Por ejemplo, las guindillas. Se da por sentado que la parte más picante son las semillas, por lo que con frecuencia las quitamos cuando las preparamos para cocinar. Sin embargo, las semillas no son en absoluto la parte más picante de las guindillas. De hecho, las semillas contienen una baja cantidad de capsaicina, uno de los varios compuestos que inducen la sensación picante. En realidad, la mayor parte del picante reside en la parte esponjosa blanca en el interior de la guindilla.

Lo mismo ocurre con la tecnología libre de humo: existe una gran desinformación alrededor de lo que son y no son estos productos. En este artículo intentamos responder y aclarar algunos de estos malentendidos.

Los mitos

Mito: «La nicotina es lo más dañino del hábito de fumar»

La combustión es lo más dañino del hábito de fumar. La nicotina es adictiva, pero es el humo que se produce al quemar el cigarrillo la causa principal de las enfermedades relacionadas con fumar.

Mito: «Las alternativas sin humo son los mismo que los cigarrillos convencionales»

Las alternativas sin humo son una mejor opción que seguir fumando, porque no hay combustión y, por tanto, no se produce humo, que es lo más dañino. Si no hay humo, los niveles de sustancias químicas nocivas se reducen significativamente. Dejar de fumar por completo es la mejor decisión.

Mito: «El alquitrán está presente en los productos sin humo»

El alquitrán es la medida del peso de las partículas que quedan en el humo del cigarrillo cuando se eliminan la nicotina y el agua. En los productos sin humo, el alquitrán no es una unidad de medida relevante porque no hay combustión ni humo.

Mito: El cigarrillo y los productos de nicotina son todos lo mismo

Eso no es cierto. Los productos que queman tabaco y producen humo son más perjudiciales que las alternativas, avaladas por la ciencia, que proporcionan nicotina sin humo.

Mito: «No existen alternativas que sean mejores que fumar»

Sí que existen mejores alternativas. Como el propio nombre indica, las alternativas sin humo pueden emitir niveles más bajos de sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarrillos. Esto las convierte en una mejor opción para los adultos que de otra forma seguirían fumando

Sin combustión

Los productos sin humo liberan nicotina sin llegar a quemar (sin combustión), lo que significa que no producen humo y pueden contener niveles de sustancias químicas mucho más bajos que los cigarrillos. Esto los convierte en una opción mucho mejor para aquellos adultos que no dejan de fumar.

Al igual que ocurre con todos los productos del mercado, es importante investigar, elegir una alternativa que haya sido respaldada por la ciencia y probada exhaustivamente.

Cuando se trata de avances en ciencia, tecnología y tabaco, la información correcta puede marcar la diferencia. Aclarando las dudas y poniendo la ciencia sobre la mesa, los fumadores tienen mejores herramientas para tomar decisiones informadas para su salud.