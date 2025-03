Mónica García y Javier Padilla: 27 viajes al extranjero en un año

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, suman 27 viajes realizados al extranjero entre que tomaron posesión de sus respectivos cargos, en noviembre de 2023, y enero de 2025, según la información remitida por el Portal de Transparencia del Gobierno como respuesta a una consulta de este periódico. García ha asistido a 11 citas internacionales en 8 países: 6 europeos, Estados Unidos y Brasil.

El primer viaje lo hizo al poco tiempo de tomar posesión de su cargo, y fue para acudir, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, a la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco), en Bruselas, en el marco de la presidencia española de la UE que se desarrolló del 1 de julio al 31 de diciembre de ese año.

La siguiente cita a la que acudió fue el Foro de alto nivel y la reunión ministerial de salud de la OCDE, en Paris, los días 22 y 23 de enero.

Cabe recordar que en esas fechas se alcanzó el pico epidémico de la virulenta ola de gripe A que saturó los servicios de Urgencias de hospitales y centros de salud en toda España, que tuvieron que atender a un 35% más de pacientes que el año anterior.

Pasarían dos meses y medio hasta que la ministra que, por entonces, llevaba menos de seis meses en el cargo, volviera a acudir a una cita internacional. El destino esta vez fue Venecia, para asistir, el 9 de abril, al Foro "Reimagining an economy for resilient and healthier societies that leave no one behind", del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa.

Un par de semanas después, el 23 y 24 de abril, García viajaba de nuevo a Bruselas para asistir a una "reunión informal" de ministros del Consejo Epsco, que integra a los ministros encargados de empleo, asuntos sociales, sanidad y protección de los consumidores de todos los Estados miembros de la UE. Volvería a acudir a reuniones de este órgano en dos ocasiones más: del 21 al 21 de junio, en Luxemburgo y el 2 y 3 de diciembre, nuevamente en Bruselas.

Su dedicación a la OMS

La otra organización en cuya actividad la ministra ha estado más implicada la ministra ha sido OMS Europa. No en vano García paso a ser miembro del Consejo Ejecutivo del organismo dependiente de Naciones Unidas el pasado 30 de octubre. De hecho, esos días viajó Copenhague para tomar posesión de su cargo en persona.

Sin embargo, no lo hizo público hasta dos semanas después, ya que España vivió en esas fechas una de las peores catástrofes ambientales de su historia, la DANA, que arrasó buena parte de la Comunidad Valenciana y dejó 224 muertos.

En los mismos días, la ministra realizó su primer viaje fuera de Europa. Fue a Rio de Janeiro (Brasil) a participar en la Reunión Ministerial de Salud organizada por el G-20 Brasil. Aunque en el listado del Portal de Transparencia figura que únicamente estuvo en la ciudad el 31 de octubre y el 1 de noviembre, entendemos que su ausencia del ministerio fue más larga, dada la distancia del destino.

Otro viaje relacionado con la OMS fue el que realizó a Ginebra entre el 25 y el 29 de mayo para asistir a la 77ª Asamblea Mundial de la Salud. En el marco de esa cumbre, a la que acudieron ministros de salud y otros representantes de alto nivel de los países miembro, se debatió sobre dos temas clave de la política sanitaria internacional: el acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias y el nuevo Reglamento Sanitario.

Entre el 24 y el 26 de septiembre, García realizó su segundo viaje transoceánico, en esta ocasión a Nueva York, para participar en la Reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU sobre resistencia a los antimicrobianos.

Su lista de destinos incluye también un viaje a Luxemburgo, 16 y 17 de octubre, para asistir a la Asamblea General Red Europea de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria.

Los 27 viajes al extranjeroen un año de los responsables de Sanidad Miguel Roselló La Razón

Padilla, más de un viaje al mes

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, por su parte, realizó 16 viajes fuera de España en 14 meses, con una frecuencia de uno o más al mes.

De hecho, ni siquiera había pasado una semana desde la toma de posesión de su cargo (el 28 de noviembre de 2023), cuando emprendió su primer viaje internacional. El destino fue Dubái, entre el 2 y el 5 de diciembre, y el motivo fue asistir a 28ª Sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El año pasado también asistió a dicho evento, que se celebró en Bakú(Azerbaiyán), entre el 11 y el 13 de noviembre.

Completan sus destinos fuera de Europa: Panamá, donde viajó entre el 4 y el 6 de febrero para asistir a la 10ª Sesión de la COP del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS; Washington y Nueva York, ciudades que visitó entre el 13 y el 18 de mayo de 2024 para asistir a un seminario internacional organizado por el Barcelona Institute for Global Health, y Nairobi (Kenia), donde acudió entre el 9 y el 12 de diciembre del año pasado a la 55 Junta Coordinadora de Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

A Washington volvería a viajar en octubre para acudir a la Reunión de alto nivel sobre migración y movilidad de trabajadores sanitarios en la Región de las Américas, organizada conjuntamente por las Regiones europea y americana de la OMS.

Como vemos, 6 de sus 16 viajes fueron de larga distancia (dos de ellos a una misma ciudad, Washington), a destinos con gran diferencia horaria, por lo que requieren tomarse algún día más de los que exige el compromiso para los traslados. El resto de su agenda de viajes se desarrolló en Europa.

En enero, marzo, mayo y junio se desplazó a Bruselas para asistir a la Conferencia de Salud Mental y Trabajo organizada por la Presidencia Belga del Consejo de la UE, en el Evento Plan Cáncer, al evento de alto nivel EU-LAC (Latinoamérica-Caribe) sobre "Desarrollo humano inclusivo y acceso equitativo a productos en materia de salud", al evento de alto nivel "Resistencia a antimicrobianos: una emergencia de salud a nivel UE" –al que también acudió la ministra de Sanidad– y a la Conferencia sobre "El nuevo Reglamento de sustancias de origen humano (SoHO)".

El secretario de Estado de Sanidad viajó en dos ocasiones a Ginebra (Suiza) para asistir a reuniones de la OMS: una en abril de 2024 y otra el pasado febrero. También ha visitado 2 veces Copenhague (Dinamarca), para acudir a encuentros organizados por la Región Europea de la OMS.

Completan su agenda de compromisos en Europa dos viajes a Budapest (Hungría) y Múnich (Alemania) en julio (el 4 y del 20 al 27) para acudir a la Conferencia sobre Salud Cardiovascular y para asistir al evento previo a la 25 Conferencia Internacional de SIDA de OMS Europa, el único viaje en que la información remitida detalla que participó como ponente.