Mónica García pone en su contra a todos los sindicatos: "O mejora el Estatuto Marco o habrá huelga"

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) no respaldarán el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud si no contempla dos asuntos “trascendentales”, como son el reconocimiento retributivo correspondiente al nuevo modelo de clasificación profesional, y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria y la jubilación parcial. Los sindicatos así lo han manifestado hoy, en rueda de prensa, tras mantener una reunión en días pasados con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que trasladaron sus exigencias y malestar sobre determinados aspectos que están condicionando esta negociación. En un “momento decisivo” de la negociación de la nueva Ley del Estatuto Marco, los sindicatos han detallado su postura conjunta después de meses de trabajo en los que han mantenido una actitud reivindicativa y exigente dentro de la mesa de negociación, pero también leal con Sanidad, evitando trasladar de manera prematura los detalles de la negociación. “Nuestro objetivo en todo momento está siendo el de lograr un texto normativo que realmente beneficie a los cerca del millón de profesionales a los que afecta”, apuntaron. Por contra, han denunciado que desde el Ministerio no se ha actuado del mismo modo, ya que, frente a la lealtad y buena fe manifestada por las organizaciones sindicales del Ámbito, el Ministerio ha trasladado constantemente detalles de la negociación, a través de redes sociales y declaraciones públicas, en materias que aún no estaban acordadas con las organizaciones sindicales, añadiendo una presión adicional a una negociación de por sí ya compleja. De este modo, los sindicatos de la mesa del Ámbito, han criticado las dificultades a las que se están enfrentando en el transcurso de la negociación con el Ministerio ya que además de estar siendo una negociación larga y con numerosos altibajos e interrupciones, ha habido falta de información sobre los resultados parciales de la negociación, desconociéndose en muchos casos qué cuestiones eran aceptadas definitivamente por el Ministerio y cuáles no. Por otra parte, el propio proceso de negociación se ha visto devaluado por la incomparecencia efectiva de otros ministerios que también deben participar en una negociación de esta relevancia, criticando también las expectativas creadas por el Ministerio de Sanidad sobre temas que aún no habían sido abordados en la negociación, como es el caso de la clasificación profesional, la jornada laboral y las guardias, entre otros. Demandas sindicales Las organizaciones han destacado que existen dos “obstáculos insalvables”, en estos momentos, que aún confían superar para poder dar su apoyo final al EM. Por un lado, reclaman que la nueva clasificación profesional conlleve en este texto legal hacer efectiva la adecuación retributiva correspondiente, y, por otro, que se contemple el acceso de los profesionales interesados a la jubilación voluntaria, parcial o anticipada, sin pérdida retributiva. También demandan la generalización de la jornada de 35 horas semanales para todos y todas las profesionales del sistema sanitario, reconocimiento del solape de jornada para asegurar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente, así como la mejora Nota de prensa de la organización de la jornada laboral de nuestros y nuestras profesionales, tanto ordinaria como complementaria en todas sus modalidades, como medida imprescindible para mejorar las condiciones laborales, reducir la sobrecarga asistencial y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Un sistema sanitario público de calidad no puede sostenerse sobre la sobrecarga y el agotamiento crónico de sus profesionales. Es imprescindible contar con un régimen de jornadas y descansos, con condiciones laborales que protejan su bienestar físico y mental, favorezcan el equilibrio personal y profesional, y aseguren la calidad de la atención. Además, han insistido en que el nuevo Estatuto Marco debe apostar por la actualización de las funciones de las diferentes categorías estatutarias. Los sindicatos han reiterado su pretensión de seguir negociando y que no aceptarán un “cierre en falso” del Estatuto Marco, además de la necesidad de abordar de manera urgente las disposiciones generales pendientes, exigiendo una negociación específica sobre la repercusión retributiva de la nueva clasificación profesional y sobre las jubilaciones voluntaria anticipada y parcial. Por todo ello, la última propuesta de texto de anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, que el Ministerio de Sanidad ha remitido a las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación el pasado viernes, es calificada de “tomadura de pelo” ya que supone un paso atrás en cuestiones que ya estaban pactadas como la de que el nombramiento de sustitución incluyese entre sus finalidades la de posibilitar el acceso a la jubilación voluntaria parcial. Además, la nueva propuesta del Ministerio no recoge, entre otras, una cuestión esencial para lograr el apoyo sindical al nuevo Estatuto Marco como es que toda la regulación referida a la jornada laboral se determine para todas las categorías y no establezca particularidades referidas a colectivos concretos sino solo a las diferentes modalidades de jornada laboral que se establecen para garantizar la continuidad asistencial. Movilizaciones En todo caso, los sindicatos ya han acordado impulsar conjuntamente movilizaciones en caso de que el Ministerio de Sanidad no esté dispuesto a alcanzar un acuerdo sobre estas cuestiones irrenunciables, para las que ha exigido al Ministerio una negociación Nota de prensa específica. La presión sindical irá en aumento en los próximos meses con el horizonte final de una huelga en sanidad si no se producen los avances necesarios, adelantaron. No obstante, y a pesar de estas dificultades, el trabajo de todas las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación ha posibilitado que el Estatuto Marco recoja avances y mejoras, algunas de ellas decisivas, que van a tener un impacto importante en la regulación del personal estatutario y en sus condiciones de trabajo, como un nuevo modelo de clasificación profesional acorde a la formación, cualificación y competencias de cada categoría. Mejoras Entre otras, destacaron que los procesos de selección del personal estatutario fijo se realizarán al menos, cada dos años, y con un plazo de resolución de 1 año, al objeto de luchar contra la temporalidad, así como la instauración del Concurso de Traslados Abierto y Permanente en todos los servicios de salud con una periodicidad, al menos, anual, que permitirá que la movilidad voluntaria del personal se produzca de una manera regular y frecuente, introduciéndose también mecanismos para evitar que queden plazas desiertas en las convocatorias de empleo fijo. En cuanto a la jornada, se establecerán sistemas de programación del trabajo y planificación anual y se recoge el derecho a conocer con antelación la cartelera de trabajo anual y a la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años sin merma retributiva. Otros avances son el aumento del número de niveles de carrera profesional que pasará de 4 a 5 niveles en todos los servicios de salud, con una retribución proporcional a los niveles previamente establecidos y que las convocatorias de carrera serán, al menos, anuales. Asimismo, se determina que los servicios de salud deben planificar adecuadamente sus recursos humanos, para lo cual deberán como mínimo negociar sus planes de ordenación de recursos humanos cada cuatro años. También hay mejoras para fomentar la conciliación laboral y personal y la desconexión digital, así como facilitar el acceso a la formación continuada preferentemente en horario laboral. Respecto a las situaciones sobrevenidas de accidente de trabajo, enfermedad profesional, incapacidad temporal, adaptaciones de puestos por riesgo en el embarazo y lactancia el trabajador no tendrá merma retributiva respecto a su salario. Nota de prensa Además, en la situación de promoción interna se asegura el cobro de la carrera profesional, así como la consolidación de los trienios alcanzados en categoría superior, destacándose como otro fruto de esta negociación sindical la profesionalización de la gestión a cuyos puestos podrán acceder los profesionales que cuenten con la cualificación necesaria sin que quede restringida solo a determinadas categorías. La rueda de prensa ha contado con la participación de Laura Villaseñor, presidenta de SATSE; Lucía García, responsable del Área de Políticas Transversales de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO; Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos; Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, y Manuel G. Moreira, secretario nacional de CIG-Saúde.