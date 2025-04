"Necesitamos un Pacto de Estado para la inmigración"

El jefe de Sociedad de Onda Cero ha preguntado esta mañana al arzobispo de Madrid sobre inmigración. Francisco Sánchez Paniagua, ha preguntado en "La Razón de Cobo". ¿Qué opina Que opina de política migratoria del Gobierno? Deja en manos de las comunidades muchas cuestiones pero no resuelve, por ejemplo, la situación de menores con asilo.

Creo que vamos respondiendo con soluciones a corto plazo. Creo que tenemos que sentarnos y hacer un Pacto de Estado porque no va a ser un problema puntual. Toda esa gente, ¿creen que no van a venir? No podemos ir poniendo parches. Necesitamos un Pacto de Estado que regule realmente la inmigración y atienda a los que llegan, que huyen de infiernos. Una vez, por ejemplo, una chica huía de granjas de mujeres desde Nigeria. ¿No la vamos a acoger? En que cabeza cabe. En nuestra sociedad, los que cuidan a nuestros padres, quienes llevan al cole a nuestro niños... No les podemos regularizar, ¿tampoco hacemos nada? ¿Pagarles en negro? ¿Por qué no atendemos todos estos problemas en general?

Pero cuando hablamos con el Gobierno se nos habla de Bruselas pero debemos aspirar a hacer un gran pacto europeo con la inmigración. Con restricciones, no podemos poner puertas al campo.

Cuando hablamos de menores son chavales, ponemos etiquetas pero tienen un nombre y un infierno. Hay padres que sortean a ver a qué hijo mandan a Europa. ¿Por qué no miramos humanamente eso? Pactos, pactos, necesitamos pactos y dar una respuesta común a esta realidad que es la que enriquece a nuestra sociedad porque con el invierno demográfico que tenemos, ¿quién va a venir? Tenemos que ser un poco sinceros y afrontarlo con todos los partidos políticos.