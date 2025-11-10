El Obispado de Cádiz y Ceuta niega las acusaciones de abusos sexuales contra el obispo Zornoza

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha difundido este lunes un comunicado en el que rechaza las acusaciones de abusos sexuales publicadas por El País contra el obispo Rafael Zornoza Boy, y subraya que los hechos a los que alude el diario, supuestamente ocurridos hace casi treinta años, "son muy graves y además falsos".

La diócesis ha afirmado que el caso fue presentado la pasada semana ante el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, mostrando “plena confianza en la justicia” y disposición a colaborar “en todo lo que sea requerido”. Además, recuerda “el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas” y anuncia que no realizará más declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico.

El comunicado informa también que el obispo ha decidido "suspender temporalmente su agenda" para centrarse en el "esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

Según ha adelantado este lunes El País, el Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

El diario detalla que la denuncia fue remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha admitido a trámite la investigación canónica.