La OCU pide que la cancelación de viajes a Israel sea considerada como "causa de fuerza mayor"

Desde que Hamás sorprendió con un ataque masivo desde la Franja de Gaza a Israel la madrugada del pasado sábado, no es seguro viajar a Israel ni a Palestina, Líbano o Irán. Y desde ayer, a esta lista se suma también Egipto. Pues un presunto policía local abrió fuego contra un grupo de turistas israelíes que visitaban la Columna de Pompeyo en Alejandría. Como resultado de este tiroteo, murieron tres personas, dos israelíes y su guía turístico egipcio. También hay un herido que se encuentra en estado grave.

El presunto autor de los hechos, un policía local, ya ha pasado a disposición judicial. Esta situación ha sembrado el pánico en Egipto, no solo entre los locales, sino también entre los turistas y más aun entre las personas que tienen un vuelo programado para visitar alguno de estos países durante estos días.

La OCU pide que se permita a los usuarios "cancelar los viajes contratados sin hacer frente a las penalizaciones de los contratos"

La OCU, por el momento, ha exigido que la cancelación de los viajes a Israel sea considerada "causa de fuerza mayor". Aunque no ha dicho nada de los viajes a Palestina, donde se encuentra la Franja de Gaza, o a otros territorios cercanos como Líbano, Irán o Egipto.

La OCU insiste en que las cancelaciones de estos viajes a Israel se deben a "una decisión motivada por la incertidumbre sobre las consecuencias personales y económicas que puede tener ahora mismo viajar a esa región de Oriente próximo". Para ellos no se trata de una "cancelación voluntaria".

Además, pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que se pronuncie sobre esta materia y considere esta situación como "causa de fuerza mayor". Así mismo, la OCU requiere que el ministro hable con las aerolíneas para que "permitan a los usuarios cancelar los viajes contratados o modificar los mismos para volver antes a España, sin hacer frente a las penalizaciones de los contratos".

De no ser así, consideran que se está ocasionando "un perjuicio grave a los consumidores" porque ellos no deberían "asumir las consecuencias económicas de una situación de la que no son responsables". Además, hay que recordar que durante el atentado de Hamás a Israel el sábado se celebraba un festival de música por la paz y que en Tel Aviv, Bruno Mars tenía programado un concierto con sold out. Por lo que serían muchas las personas que habrían asistido a Israel únicamente por estos conciertos y con la idea de hacer turismo en el país. De hecho se sabe que había algún español entre los asistentes al festival de música electrónica y que ahora mismo se encuentran en paradero desconocido.

Con el fin de llevar a cabo estas reclamaciones, la OCU recomienda que se indique "claramente que la cancelación se debe a circunstancias de fuerza mayor". Además, pide que se guarde toda la documentación pertinente sobre "la negativa a proceder a la cancelación o modificación y los gastos ocasionados para en el futuro y a la vista de la evolución de los acontecimientos poder reclamar judicialmente si es necesario la devolución de estas cantidades".