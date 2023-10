Guerra en Israel: última hora del conflicto en la franja de Gaza, ataques contra Hamás, fallecidos y secuestrados

El catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spectorovsky, en conversación con LA RAZÓN ha explicado largo y tendido que, bajo su punto de vista, las Fuerzas de Defensa israelíes "han fallado por completo". Sobre este ataque por sorpresa de Hamás a Israel, el catedrático cree que "las consecuencias van a ser mucho más graves". Además, piensa que el Ejército israelí no está preparado: "No se nos podría ocurrir que toda esa zona no tuviera desplegadas a las divisiones del Ejército para operar en un momento de urgencia. Es una dejadez. Esto realmente no se lo puedo perdonar al Ejército israelí".