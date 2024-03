Palmas y ramos

En todo el mundo cristiano hoy se celebra el Domingo de Ramos y con él comienzan los ritos de la Semana Santa que conmemoran la Pasión y Muerte de Jesús el Nazareno.

Es una fiesta muy popular que evoca la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén narrada en los Evangelios. Los sinópticos describen que una muchedumbre muy numerosa le acogió con exaltación extendiendo a su paso por el camino sus mantos y agitando «ramas de palmera» (Juan), «follaje cortado en los campos» (Marcos), o «ramos de los árboles» (Mateo), probablemente olivos.

En todas las ciudades de nuestro país en la mañana de hoy salen las procesiones de la Borriquilla con pasos que reproducen la escena evangélica. Nota común a todas ellas es la masiva participación de niños y niñas entonando cantos basadas las palabras evangélica: «¡Hosanna!.¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel».

Si vuelvo a mis recuerdos infantiles me veo en la calle Platerías de Valladolid frente a la iglesia de la Vera Cruz junto a mis hermanos y compañeros del colegio, todos con palmas en las manos que luego acabarían colgadas en los balcones de nuestras casas. Día de estreno porque «el Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos», mezcla de religiosidad popular y de algunos pequeños egoísmos.

Alguien ha escrito que hoy los niños han sido suplantados por los «menas» (menores no acompañados) que llegan a las costas del sur de Europa y se enfrentan a un futuro oscuro y tenebroso por la ausencia de solidaridad y de acogida cuando han desafiado previamente a la muerte en las aguas del Mar Mediterráneo, huyendo del hambre y de la guerra en sus países de origen.