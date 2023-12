El Papa: el consumismo "corroe" el sentido de la Navidad

El Papa Francisco ha pedido este miércoles a los católicos que no caigan en "el consumismo de la Navidad" que "corroe" el sentido de estas fiestas. Así lo ha alertado en su catequesis de la Audiencia General en el Aula Pablo VI.

"Hoy, en efecto, el riesgo de perder lo que cuenta en la vida es grande y paradójicamente aumenta precisamente en Navidad: inmersos en un consumismo que corroe su sentido. El consumismo de la Navidad", ha advertido el Pontífice, informa Ep.

El Papa Francisco ha abierto su catequesis recordando que, en 1223, hace 800 años, San Francisco, en el pequeño pueblo de Greccio realizó el primer pesebre viviente, una tradición que se ha extendido entre las familias cristianas.

Si bien, el Pontífice ha precisado que "no basta" con que los cristianos miren el pesebre "como algo bello, como algo histórico, incluso religioso" sino que deben "asombrarse". "Si yo ante los misterios no llego a este asombro, mi fe es simplemente superficial; una fe informática. No lo olviden", ha advertido.

Así, ha destacado que San Francisco, con el pesebre, no quiere realizar una preciosa obra de arte, sino suscitar el asombro ante la pobreza que sufrió Jesús. En este sentido, ha añadido que el Belén nació como "una escuela de sobriedad".

"Un buen trabajo salvando gente"

El Papa Francisco envió al final de la audiencia general de hoy un saludo a la ONG italiana Mediterranea Saving Humans, que rescata migrantes en el Mediterráneo, de la que dijo que hacen "un buen trabajo salvando tanta gente", según Efe.

"Saludo también al grupo de Mediterranea Saving Humans que están aquí y que salen al mar para salvar a la pobre gente que huye de la esclavitud de África. Hacen un buen trabajo, salvan a tanta gente...", dijo Francisco.

Este saludo se produce después de que algunos medios de orientación ultraconservadora y críticos con el Papa Francisco publicaran a principios de este mes que el Vaticano había financiado a ONG de salvamento de migrantes, como la española Open Arms o Mediterránea.

El fundador de Open Arms desmintió en su momento esta noticias y aseguró que jamás habían recibido financiación por parte del Papa Francisco.

La Conferencia Episcopal Italiana explicó en una nota también de principios de mes que no donaron fondos directamente a la ONG, pero que sí aceptó una solicitud de donaciones presentada por dos diócesis para ayudar a "Mediterránea".