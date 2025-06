"Se me parte el alma de ver cómo la ministra García se ríe de nuestros enfermos", afirma la esposa de un paciente ELA

Yolanda Delgado, la esposa de un paciente que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha respondido de forma contundente en la Cadena Cope a la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, después de que este martes Vito Quiles le hiciera esta pregunta: "16.000 euros para una carroza el día del Orgullo y, para los enfermos de ELA, ¿qué queda?". Ante esta cuestión, la ministra le contestó con "me pareces un pesao tío", para a continuación y sin dejar de sonreir, añadir sobre los enfermos de ELA: "Ay, pobrecitos"·

Ante este comportamiento, la esposa del enfermo de ELA ha declarado que "a mí se me ha partido el alma de ver cómo la ministra Mónica García se ha reído de nuestros enfermos, que bastante tenemos". Más tarde ha añadido que "no nos hacen ni p*to caso porque no interesamos, prefieren que pidamos la eutanasia antes de darnos una vida digna". Yolanda Delgado ha recordado que su marido "ha cotizado 43 años a la Seguridad Social", y se ha preguntado "si no tiene derecho a la asistencia sanitaria, que es lo primero que se pide". Indignada, ha indicado que el Gobierno gasta "dinero en armamento, en Eurovisión, en el programa de Broncano y a nosotros nos dejan morir así".

En la red social X, el propio Vito Quiles censuraba el comportamiento de Mónica García, que "me pone la mano encima cuando le pregunto por la Ley ELA y se ríe de los enfermos. Toda España debería saberlo. Es repugnante".

Incluso hay usuarios de la red social que han ido más lejos y han pedido la dimisión de la ministra, tras haber pasado un día sin una disculpa por parte de García.

Hay que recordar que el pasado mes de febrero, la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Conela) denunció que desde la puesta en marcha de la Ley ELA habían fallecido más de 300 personas en España (en este momento son más de 600), por la falta de ayudas para estos pacientes. En este sentido, la semana pasada el Gobierno aprobó un plan urgente de 10 millones para los pacientes con ELA, aunque limitado a los pacientes en estado avanzado de la enfermedad.