¿Peleará Ibai Llanos en La Velada algún día? El streamer dice que dependerá de lo que le digan los médicos

En su directo del 25 de julio, a pocas horas de La Velada del Año V, Ibai Llanos volvió a responder una pregunta que lleva años flotando en el aire: ¿peleará alguna vez en su propio evento? Su respuesta fue clara, pero con matices: “Dependerá de lo que me digan los médicos”. Y no se refería a su estado físico general, sino a un problema mucho más delicado: la pérdida de visión en su ojo izquierdo, una condición que lo acompaña desde hace años y que podría poner en riesgo su salud si se subiera al cuadrilátero.

Ibai ha revelado en varias ocasiones que solo conserva entre un 10% y un 30% de visión en su ojo izquierdo, dependiendo de la fuente y el momento en que lo ha comentado. En sus propias palabras: “Del ojo izquierdo no veo una mierda. Nada. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto”. Esta pérdida de visión no se debe a una miopía o astigmatismo, como él mismo pensó en un principio, sino a un problema más complejo que ha desconcertado incluso a los especialistas.

Inicialmente, los médicos atribuyeron la ceguera a un herpes ocular que Ibai contrajo en la infancia. Esta infección, aunque común, puede tener consecuencias graves si afecta la córnea o el nervio óptico. En su caso, parece haber dejado secuelas irreversibles. Sin embargo, tras someterse a nuevas pruebas, los especialistas han empezado a considerar otras hipótesis: una posible enfermedad neurológica, una bacteria antigua o incluso una condición genética degenerativa.

Ibai ha compartido que se ha sometido a pruebas genéticas para determinar si su problema visual podría ser hereditario o degenerativo. “Ahora dicen que puede ser algo de nacimiento. Me he hecho una prueba genética. Puede que sea degenerativo”, explicó en otro de sus directos. Esta posibilidad es la más preocupante, ya que implicaría que su ojo derecho, podría verse afectado con el tiempo.

Aunque Ibai ha perdido más de 60 kilos en el último año y ha transformado radicalmente su estilo de vida, su problema ocular sigue siendo el principal obstáculo para subirse al ring. “Si los médicos me dicen que puedo, lo pensaré”, dijo en el directo del 25 de julio, dejando claro que no tomará riesgos innecesarios.

