El dardo de ElXokas a los participantes de La Velada del Año 5: "Hay gente que se cree Mayweather"

Ya solo quedan unas horas para La Velada del Año 5 y para que los participantes demuestren el resultado de todo el proceso de preparación que han seguido durante los últimos meses.

En una edición que para muchos está siendo bastante descafeinada, entre ellos para Auronplay, ElXokas está siendo uno de los streamers que más está apoyando el evento y que más se está involucrando desde fuera.

El gallego no solo ha asegurado que cree que será una de las Veladas con más nivel, sino que también ha reaccionado a la evolución física de los participantes, quedando especialmente impactado con el progreso de Roro.

Es por eso que no ha podido evitar estallar contra algunos de los boxeadores, recriminándoles que no hayan subido contenido sobre sus entrenamientos formando parte de algo tan importante.

ElXokas, contra los participantes de La Velada que no han subido vídeos de su progreso

El usuario de TikTok mastuerzosfamily ha sido el encargado de recoger las quejas de Xokas, que explicó que no había podido reunir clips de todos los participantes porque algunos no habían compartido nada: “Hay gente que realmente se cree que va a pelear contra Pacquiao y se creen Mayweather. Francamente, que estés en La Velada del Año y no hayas subido 3 o 4 vídeos, por lo menos, acerca de tus sparrings y acerca de tu avance como peleador, la verdad es que deja mucho que desear como participante de La Velada”.

Es cierto que ElXokas no acusó en ningún momento a los participantes de dejadez, sino que entendió que quienes hacían esto era para ocultar su estrategia, algo que le pareció que carece de todo sentido cuando se trata de combates amateur.

“Espabila, estás teniendo una oportunidad de oroy va a ser el momento de más impacto a nivel audiovisual de tu carrera”, terminó diciendo el gallego como mensaje para quien se dé por aludido.