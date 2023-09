Las personas sin hogar aumentan un 24% en una década en España

El sinhogarismo es un problema creciente en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística (INE), que tras diez años sin publicar datos al respecto lo hizo el pasado octubre, confirmó que en España existen 28.552 personas que no tienen hogar y residen en centro asistenciales de alojamiento y restauración. Una dato que, según varias ONG, realmente es más alto ya que en dicha estadística no se incluyen a las personas que viven de manera permanente en la calle. Desde Hogar Sí, de hecho, aseguran que el número real de personas sin hogar podría ser «hasta un 30% superior al que se indica en el INE».

Aun así, la cifra ya es lo suficientemente preocupante como para mirar hacia otro lado. Desde el año 2012 (cuando el INE publicó la anterior estadística), en España, el sinhogarismo ha crecido un 24%. Y en el resto de Europa la situación no mucho más halagüeña. Según el informe anual elaborado por la Federación Europea de las Asociaciones Nacionales que Trabajan con los Sin Hogar (Feantsa) y la fundación francesa creada por el abate Pierre, 895.000 personas viven sin hogar en la Unión Europea. Según este mismo análisis hecho por ambas entidades en 2020, la cifra era de 700.000 personas sin hogar o viviendo en alojamientos temporales y de emergencia, lo que ya entonces representaba un aumento del 70% en diez años.

Entre los principales motivos que conducen a esta situación, según se indica en el informe, está la inflación, el encarecimiento de la vivienda y las repetidas crisis que han golpeado al viejo continente en lo que llevamos de siglo. A ello hay que sumar que, muchas de las personas que sí residen en una vivienda lo hacen en malas condiciones. Subraya que en Rumanía, en 2020, un 45% de la población habitaba en domicilios superpoblados y en Bulgaria un 13% lo hacía en casas sin inodoros. También, el artículo incluye la dificultad para conseguir datos reales sobre sinhogarismo en los países. En Alemania, donde se ha realizado el primer recuento nacional en 2022, hay 262.645 personas sin hogar, con una población de 83,2 millones.

En cuanto al perfil de las personas que no tienen hogar en España, según el INE, la mayoría son hombres (76,7%), aunque la proporción de mujeres que están en esta situación ha aumentado hasta el 23,3% respecto al 19,7% de hace una década. Especialmente preocupante es también el incremento de jóvenes que no tienen casa. Actualmente superan los 6.000, sin tener en cuenta los que viven en la calle.

Por cada 100.000 habitantes hay 86,6 personas sin hogar y por comunidades autónomas, las mayores tasas se sitúan en la Ciudad Autónoma de Ceuta, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cantabria.

Según el informe de Feantsa, tan solo Finlandia, Dinamarca y Austria han conseguido reducir el número de personas sin hogar en su territorio. «El sinhogarismo es un fenómeno estructural, no un problema personal. Invertir en el sistema tradicional no produce más que la cronificación de las personas que están en esta situación. Nosotros creemos en un sistema de viviendas normalizadas y no albergues. El modelo de viviendas ha conseguido un éxito mayor donde ya se aplica», explicaba reciente a este diario José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí.