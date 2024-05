La Policía Nacional advierte sobre el peligro de las 'robollamadas' y llama a los ciudadanos a protegerse

Cada vez estamos más acostumbrados a vivir en un mundo digital. Tristemente, este cambio de tendencia parece no haber llegado a todos los sectores. Las llamadas comerciales siguen siendo una herramienta clave para las empresas de telemarketing, y de vez en cuando, nos vemos obligados a sufrir las molestas e intrusivas llamadas comerciales.

No se trata únicamente de que sean sumamente molestas. Las llamadas spam o, como se las conoce en algunos círculos, las “robollamadas”, pueden suponer toda una amenaza para la seguridad e intimidad de los ciudadanos, sobre todo de los más mayores, porque pueden ser la puerta de entrada al robo de datos sensibles, entre otras cosas.

Afortunadamente, la Policía Nacional emitió hace unos días un comunicado a través de un video en la popular plataforma TikTok, donde nos explicó cómo podemos hacer para librarnos de las molestas “robollamadas”.

Cómo librarnos de las robollamadas

En el video, una agente de la Policía destacaba la "Lista Robinson" como la herramienta más eficaz que tenemos a nuestra disposición para protegernos de las llamadas de spam. Este recurso, que está disponible gratuitamente para todos los ciudadanos, puede ayudarnos a evitar la mayoría de las llamadas de empresas publicitarias.

La Lista Robinson se convirtió en una realidad en 2018 con la publicación de la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta ley permitió la creación de un registro de números de teléfono de personas que no desean ser interrumpidas por llamadas comerciales. Además, la ley establece que las empresas están obligadas a consultar si un número se encuentra en esta lista antes de realizar una llamada.

Desafortunadamente, no todas las empresas siguen esta normativa y, desde luego, tampoco será un impedimento para los amigos de lo ajeno. Además, algunas personas no se sienten cómodas compartiendo sus datos personales en Internet. Por lo tanto, a pesar de la existencia de la Lista Robinson, muchas personas todavía reciben estas llamadas no deseadas. Por eso, además del consejo de la Policía sobre la Lista Robinson, desde La Razón te ofrecemos algunos tips adicionales para librarte de las molestas "robollamadas":

Otras medidas que puedes tomar:

1. Google te puede ayudar: Cuando recibas una llamada de un número desconocido, en la pantalla de tu dispositivo aparecerá un botón llamado "Filtrar". Al pulsarlo, el asistente de Google se comunicará con la persona que te está llamando, le preguntará por su nombre y el motivo de su llamada. Después, te comunicará su respuesta y podrás elegir si atender la llamada o bloquear el número. Un beneficio de este servicio es que puedes personalizar las preguntas e incluso indicarle a Google que diga si estás ocupado o no.

2. Usa aplicaciones especializadas: En la AppStore y en la AppleStore puedes encontrar varias aplicaciones que prometen ayudarte a librarte de estas molestas llamadas comerciales. Una de las más populares, con más de 500 millones de descargas, es TrueCaller. Esta aplicación puede identificar qué números de teléfono son Spam. Gracias a su red de usuarios que marcan números como Spam, TrueCaller puede ayudarte a distinguir las llamadas importantes de las no deseadas.

3. Bloquea el número de teléfono: Cada vez que recibas una llamada comercial en tu dispositivo Android, puedes bloquear fácilmente el número. Simplemente accede al historial de llamadas, selecciona el número que te ha llamado y elige la opción de "marcar como Spam". Si usas un dispositivo iOS, la operación es similar: ve a "Llamadas recientes", busca el número de la empresa de telemarketing y selecciona "bloquear este contacto".

