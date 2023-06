Prevenir la infección por VPH es posible, aunque es la infección de transmisión más frecuente en el mundo

El virus del papiloma humano o VPH es un virus que se adquiere a través de las relaciones sexuales y tiene relación con el desarrollo del cáncer de cuello de útero; de ahí la importancia de la prevención. Según confirman los expertos, las medidas más eficaces a la hora de evitar contraer el virus son la vacuna contra el VPH, la educación sexual, el empleo del preservativo y las citologías periódicas.

"Más del 80% de la población mundial se ha contagiado en algún momento de su vida por VPH al tratarse de la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo”, recuerda el doctor Balbino Povedano, jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba, junto al doctor José Enrique Povedano”. El 99% de los casos de cáncer cervicouterino están asociados al VPH. Según constata el Dr. Povedano, el 90% de las infecciones son transitorias. “La infección por VPH es asintomática y las personas infectadas, en la mayoría de los casos, desconocen que han sido contagiadas, siendo eliminado por el sistema inmune”.

¿Cómo se contagia?

El Doctor Povedano señala que la infección se produce por el contacto íntimo con la piel, en la mayor parte de los casos por las relaciones sexuales, aunque no tiene por qué haber penetración durante la relación sexual para que tenga lugar el contagio. “La infección se puede transmitir a través de relaciones sexuales no protegidas, ya sean vaginales, anales u orales, aunque la persona infectada no presente síntomas”, avisa este experto, insistiendo en consecuencia en la importancia del empleo del preservativo. El uso del preservativo masculino reduce la transmisión por el VPH, sin embargo, no es efectivo al cien por cien para evitar el contagio.

Señala igualmente que la infección por VPH está relacionada con la aparición de verrugas genitales y de distintos tipos de cáncer como el de cuello uterino, vagina, vulva, ano, pene y cáncer de orofaringe. “Existen más de 30 serotipos de VPH y se clasifican en virus de alto o bajo riesgo según su capacidad oncogénica para producir cáncer de cuello uterino (CCU)”, agrega. Ahora bien, insiste en la idea de que es posible que una persona no sepa que está infectada al no presentar síntomas, ni lesiones visibles. Por ello destaca que la citología cervical ayuda a detectar lesiones precancerosas y a vigilarlas o tratarlas antes de que evolucionen a cáncer de cuello uterino: “Muchas de las lesiones precancerosas se resuelven espontáneamente y sólo es necesario vigilar más estrechamente a las mujeres para confirmar que han desaparecido”.

Dr. Balbino Povedano. Ginecología y Obstetricia Quirón Córdoba

El poder de la vacunación

El doctor Povedano resalta que la medida estrella a la hora de prevenir la infección es la vacunación de ambos sexos. Subrayando que la vacuna del VPH ha demostrado “una alta eficacia” disminuyendo “considerablemente” la incidencia de la infección por VPH en las mujeres vacunadas. “Los serotipos del VPH relacionados con la patología tumoral pueden prevenirse gracias a la vacuna, que se administra a los 12 años. A partir de este año 2023, no sólo se vacuna a las niñas de 12 años, sino también a los niños, dado que vacunando a los varones se mejora la inmunidad de grupo y además se les protege frente al cáncer de pene, de ano y de orofaringe. "No se trata de una infección que afecte sólo a mujeres, sino que afecta a mujeres y hombres, y la medida más efectiva de prevención es la vacunación para ambos sexos", insiste este especialista de Quirónsalud Córdoba.

Asimismo, este ginecólogo aconseja la vacunación a todas las pacientes con lesiones precancerosas, y especialmente a las que forman parte de los grupos de riesgo, como las personas inmunodeprimidas, entre otras. En general, “cualquier persona con posibilidad de contagio puede beneficiarse de la vacunación frente al VPH”. “Haber sido infectado por el VPH no contraindica la vacunación. En estos grupos, la vacuna protege frente a otros serotipos de virus y refuerza el sistema inmune ayudando a la eliminación del virus contraído. La vacunación beneficia a todas las personas sexualmente activas, así como la realización de citologías periódicas que permiten la detección precoz del CCU”, reitera el especialista de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba.

La educación sexual, primordial entre los jóvenes

Por otro lado, apunta a la importancia de la educación sexual, proporcionando información a los jóvenes que se inician en la vida sexual sobre las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos de barrera como son el condón masculino o femenino, que ayudan a evitar el contagio, “aunque no son infalibles”.