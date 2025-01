Las seis preguntas que te harán descubrir si eres feliz, según la psicología

"La felicidad depende de que la mente se encuentre estable, no de objetos externos como habitualmente se cree", explicó el doctor Javier García Campayo, Catedrático de Psiquiatría y Director del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. "Los estudios científicos demuestran que la gente feliz está la mayor parte del tiempo con la mente centrada en lo que está haciendo; por el contrario, la gente que se siente desgraciada está la mayor parte del tiempo con la mente en algo distinto a lo que está haciendo, generalmente en el pasado o en el futuro", añadió.

En muchos momentos de la vida, una persona no sabe si realmente es feliz o no valora realmente qué es la felicidad. No es algo fácil de descifrar, pero hay varios indicadores que pueden ayudar a ello. Según varios expertos, responder a una serie de preguntas ayuda a conocer nuestro estado emocional real.

Si respondes afirmativamente a estas preguntas, eres feliz

¿Tienes buenas relaciones personales?: " Las personas con mejores relaciones viven más, son más felices y gozan de mejor salud", según Harvard. Este estudio refleja que u na persona es más feliz si consigue tiempo libre para pasar con sus seres queridos.

Así aprende nuestro cerebro

"Hoy en día, cada estudiante de secundaria aprende cómo funciona el sistema nervioso. Sin embargo, es interesante lo que estos estudiantes no aprenden, es decir, lo que todo esto significa", afirmó Manfred Spitzer en el Foro de TTS, que explicó el funcionamiento básico del cerebro usando varias imágenes de neuronas.

Spitzer observa que es especialmente fascinante examinar por qué se necesitan las sinapsis y por qué los impulsos eléctricos de éstas se transmiten químicamente. Un cerebro humano tiene un cuatrillón de sinapsis, un uno con quince ceros después de él. Y cuanto más a menudo se utiliza una sinapsis, es decir, cuanto más transmite impulsos, más cambian su forma y sus conexiones con otras neuronas.