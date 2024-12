La revelación del mayor experto en felicidad de Harvard: "España era más feliz hace 30 años"

La Real Academia Española define la felicidad como un estado de plena satisfacción material y espiritual. Muchos expertos se dedican a estudiarla y entender por motivos por los que una persona es feliz y por los que no. Una de las personas que mejor conoce como funciona la felicidad en todo el mundo es Arthur C. Brooks. Él es un científico social y profesor en la Universidad de Harvard, que tiene varios libros en los que habla sobre una felicidad que entiende así: "Es un estado producido por la combinación de distintos factores que se manifiesta y reconoce a través de la aparición de ciertas emociones, como la satisfacción, el bienestar o el placer".

Este experto también explica que la felicidad no debe ser una meta, sino una dirección, es decir, hay que aspirar a vivir una vida más feliz, no a alcanzar un estado de felicidad que, por muchos y variados motivos, no es permanente.

En la búsqueda de la felicidad, se cometen dos errores principales según el profesor: "El primer error, con diferencia, es pensar que la felicidad es un sentimiento. No lo es. Los sentimientos son indicios de la felicidad, pero no son la felicidad. Es como confundir el olor de la cena con la cena", pidiendo no confundir las emociones positivas con la felicidad. "El segundo error es pensar que puedes llegar a la felicidad absoluta, porque no lo puedes hacer. Vas a tener experiencias malas y debes tenerlas para crecer, para aprender", afirma Arthur C. Brooks.

"España era más feliz hace 30 años"

Para el profesor, la felicidad se mide de manera diferente en cada país, según explicó en una entrevista en 'AcePrensa': "Todos los países tienen culturas diferentes y valoran la felicidad a través de prismas diferentes, es muy importante tener en cuenta estas diferencias, por tanto, comparativas entre sí son inútiles". Arthur C. Brooks explica que lo importante para valorar la felicidad es la evolución a lo largo de los años dentro de un mismo país.

Tras hacerlo, llegó a la siguiente conclusión: "España era más feliz hace 30 años, eso es verdad. Pero no puedes comparar España con Japón. No lo puedes hacer porque los españoles contestan las preguntas sobre la felicidad de forma diferente a los japoneses".

Como explica en la comparación entre España y Japón, la respuesta sobre la felicidad se da a través de diferentes conceptos: "En los países nórdicos se contestan las preguntas a través del concepto de satisfacción o contentamiento. Y esto es diferente a cómo se contesta, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se hace a través de la idea de emprendimiento".

Un error al buscar la felicidad

Arthur C. Brooks explica que para alcanzar la felicidad debemos invertir en un plan de acción que incluya todos aquellos ámbitos que afectan a nuestra vida cotidianay cuya satisfacción pueda conducirnos a ser más felices en el día a día. Este plan hay que seguir sin llegar a obsesionarse con lo que uno cree merecer, porque de no conseguirlo, puede causar una enorme frustración que puede llegar a producir en el cerebro el efecto contrario al que se desea.

"El peor error que podemos cometer en nuestro continuo camino hacia la felicidad es crearnos una obsesión con alcanzar la meta. Por norma general, las obsesiones producirán ansiedad, miedo o tristeza", concluye este experto en la felicidad.