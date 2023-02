Semergen: 50 años de pasión por la Atención Primaria

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) celebró el pasado viernes sus 50 años de historia en el Museo Nacional del Prado de Madrid, un evento que reunió a cerca de 500 representantes del mundo de la sanidad, de la industria farmacéutica, de la política o de la cultura. Durante el acto de inauguración, José Polo, presidente de SEMERGEN, hizo un recorrido por la trayectoria de la sociedad “Nacimos hace medio siglo, en una España que se modernizaba de manera rápida, pero en la que las autopistas eran un sueño fugaz, que se terminaba a los 20 kilómetros y que para llegar a algunos pueblos había que hacerlo a lomos de una mula, fueras agricultor, médico o notario”.

Desde su creación, en 1973, SEMERGEN ha sido un referente en formación e investigación en Atención Primaria y, en la actualidad, sigue cien por cien comprometida con el impulso de las competencias profesionales de los médicos de familia en el ámbito asistencial, docente e investigador con un único fin: mantener la calidad en el cuidado de la salud de los pacientes. Por ello, José Polo quiso quien aprovechó el altavoz para reivindicar los problemas a los que en la actualidad se enfrenta la Atención primaria. “Puede que comenzar un discurso de conmemoración, aportando reivindicaciones desde el segundo minuto, esté alejado de la costumbre, pero sería una traición a los fundadores de SEMERGEN si olvidáramos que algunos de los problemas que incitaron a la fundación de esta asociación de la que nos sentimos orgullosos, siguen vigentes con otros matices, y descuidaríamos nuestros objetivos más importantes, que no son otros que ser eficaces con los enfermos, aliviar su dolor, evitarles esperas y, en casos graves, llevarlos hacia los caminos que puedan salvar a las vidas en peligro”.

Premios 50 Años Contigo

Durante la gala, la sociedad decana de la Atención Primaria hizo entrega de los “Premios SEMERGEN 50 Años Contigo”, en cuatro categorías diferentes (Cargos Públicos, Medios de Comunicación, Industria farmacéutica y Artes Escénicas), reconociendo el papel de personas e instituciones que, gracias a su trabajo diario y a su apoyo a los médicos de familia, han contribuido a mejorar la vida, la salud y el bienestar de la sociedad. En la categoría de cargos públicos, los premios recayeron en Ana Pastor, actual vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ex ministra de Sanidad en el gobierno de José María Aznar, "una política de altura que conoce de primera mano las necesidades de la Sanidad Pública y sabe lo que es luchar por los profesionales y por la Sanidad Pública"; y Rafael Bengoa, consejero de Sanidad y Consumo durante la IX Legislatura del Gobierno Vasco y considerado el padre del Servicio Vasco de Salud, un profesional que "conoce a los profesionales, sabe sus problemas, sus frenos y entiende lo que necesitan para poder darle a la sociedad lo que demanda en cada momento".

Durante su agradecimiento, Bengoa recordó que, en España, hay unos 12 millones de personas con enfermedades crónicas, patologías que son atendidas desde la Atención Primaria (AP) "más que desde cualquier otra estructura", y comentó que estas enfermedades representan el 50 por ciento de las visitas al Sistema Nacional de Salud (SNS. "En los momentos complejos actuales es evidente que tenemos que reforzar la AP teniendo en cuenta la palabra público", defendió. Para recuperar la confianza "perdida" en el sistema, Bengoa abogó por escuchar al personal sanitario. "Estos tienen mucha más idea que lo que se crea arriba, en consejerías y ministerios", describió. Además, a su juicio, también es necesaria una visión de futuro en sanidad. "Es curioso que seamos el único sector sin visión de a dónde va dentro de 10 años. Todos los ministerios y consejerías saben a dónde van. Sin embargo, en Sanidad, no hay una direccionalidad clara ahora", alertó.

Por su parte, Ana Pastor, se mostró de acuerdo con Bengoa en la necesidad de reforzar la AP protegiendo su carácter público. Para Pastor, "el sistema sanitario español tenía ya algunos problemas estructurales y la pandemia hizo que se vieran más". En lo que respecta a la Primaria, advirtió de que es "mucho más" que la puerta de entrada al sistema sanitario. "Escucho mucho hablar de AP. Algunos la llaman la puerta de entrada. No me gusta decir puerta de entrada porque es mucho más que eso. Forma parte del 'core' del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si la AP no va bien, el sistema sanitario no va bien", advirtió. A su juicio, la AP "tiene un papel primordial y fundamental" en la prevención, asistencia, investigación y formación de nuevas generaciones. "Esto significa que es clave: lo ha sido en el pasado, con poquísimos medios, y lo es en el presente, con necesidades de plantilla y formación continuada", comentó la vicepresidenta segunda del Congreso.

Ana Pastor, una de las galardonadas Semergen

Pastor también criticó que "algunos" intentan hacer de todo ello "una cosa simplista". "Esto no consiste en poner muchos más profesionales, que también, porque no hay un Plan de Recursos Humanos; sino en mucho más. Se trata de permitir que los profesionales sanitarios puedan autoorganizar su trabajo y, sobre todo, ofrecer atención de calidad", remachó. Para ello, defiende, es necesario "reorganizar" el sistema sanitario "sin perder las características que tiene: universal, público y para todos, y que llegue a todos los rincones del país, vivas donde vivas". Así, aboga por "trabajar todos juntos". "Que no nos den soluciones fáciles a problemas complejos. Es mucho lo que tenemos que trabajar", aseguró. En este punto, recordó su experiencia como "la primera mujer ministra de Sanidad de España". "Nunca olvidaré la oportunidad que tuve de poner en marcha las leyes que tuvieron el apoyo y el respaldo muchas de ellas de 350 diputados. Ojalá el espíritu de consenso y de acuerdo siga vivo a día de hoy", ha reflexionado, para concluir que la AP "no es un nivel asistencial, ni la puerta de entrada al SNS, sino el 'core' de un maravilloso sistema público nacional de salud que no se puede perder".

En la categoría de Medios de Comunicación, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria reconoció la labor de divulgación de la sección de Salud del diario El País porque, "en un momento en el que la Sanidad Pública atraviesa una situación delicada, ha conseguido informar y denunciar su situación y ha demostrado su compromiso total con la Atención Primaria"; y la de Diario Médico, por "haber llevado, durante muchos años, la actualidad de los médicos de familia a cada rincón de España". La industria farmacéutica representa un sector estratégico en España, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y social. Por ello, SEMERGEN no quiso olvidarse en sus premios de este sector clave. En esta categoría, los galardones recayeron en Laboratorios VIR, representado por Enrique Ruíz Escat, presidente del Consejo de Administración de la compañía, por su "trayectoria de más de 25 años de colaboración conjunta y exclusiva con SEMERGEN en la formación del Médico de Familia y por el trato cálido y cercano que ha mantenido con las distintas juntas directivas Nacionales y Autonómica"s; y en Farmaindustria, representada por Jose Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones con las Comunidades Autónomas, por su "trayectoria profesional al frente del departamento de Relaciones Institucionales que, de forma tan notable, ha contribuido a facilitar en todo momento la formación continuada del Médico de Familia a través de las distintas actividades de SEMERGEN".

Por último, SEMERGEN destacó la labor de dos figuras muy importantes en el mundo de las Artes Escénicas de nuestro país como son el cantante granadino Miguel Ríos, "un artista que lleva décadas poniendo la banda sonora a miles de vidas con una trayectoria profesional intachable y honesta y siempre del lado del que necesita ayuda, como lo demostró con su apoyo a la campaña de SEMERGEN, #AhoraoNunca, en la que no dudó en participar desinteresadamente". En esta misma línea, el actor Antonio Resines, ganador de un premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista, fue el segundo galardonado, ya que "tuvo que vivir en la vida real algo que parecía un mal guion de Hollywood. Y ha sabido luchar como un coloso por su vida y ha salido vencedor. Esa experiencia vital le ha hecho, más si cabe, darse cuenta de lo fundamental que es para esta sociedad en la que vivimos la defensa de la Medicina de Familia y lo ha hecho también apoyando la campaña de SEMERGEN, #AhoraoNunca".

Aparte de los premios, durante la gala del 50 Aniversario, la sociedad quiso agradecer la labor de los verdaderos protagonistas de SEMERGEN, los médicos de familia, con reconocimientos especiales a María del Carmen Martínez Altarriba, Juan Sergio Fernández Ruíz, Paloma Casado, Francisco José Brenes Bermúdez, M.ª Pilar Guillén Ardiz, Javier Mediavilla Braco, José Manuel Comas Samper y Esperanza Medina.