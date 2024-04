"Ser Madre es la Leche": la campaña de recogida de leche en polvo para ayudar a madres sin recursos

La Fundación +Vida presenta su campaña anual '¡Ser Madre es la Leche!', dirigida a ayudar a madres en situación de vulnerabilidad, coincidiendo con el Día de la Madre. La iniciativa tiene como objetivo principal recolectar leche en polvo para bebés de inicio y continuación, destinada a mujeres con dificultades económicas en la alimentación básica de sus hijos recién nacidos.

La iniciativa recogerá leche en polvo de iniciación (tipo 1) y de continuación (tipo 2) para brindar apoyo en la lactancia a dichas madres en situación de vulnerabilidad. Desde la Fundación destacan que estos son productos esenciales para la maternidad, con un precio que varía entre los 15 y 25 euros, los cuales algunas madres no pueden costear.

En la presentación de la campaña, el Presidente de Fundación, Álvaro Ortega, ha destacado que "con esta acción solidaria queremos concienciar a la sociedad y a los jóvenes de las dificultades que entraña la maternidad para muchas mujeres tomando un papel activo en la protección de la maternidad, dando un apoyo real a las mamás que más lo necesitan".

La campaña, que cuenta con el apoyo de la influencer María García de Jaime como madrina, busca concienciar sobre las dificultades que enfrentan muchas madres en su día a día. María, madre de tres hijos, comparte su experiencia personal y recalca la importancia de la maternidad, describiéndola como "un regalo de vida" que llena el alma y enseña el verdadero significado del amor y la generosidad.

María, quien vivió la maternidad a muy temprana edad, recuerda los desafíos que enfrentó y el apoyo invaluable de su marido Tomás, junto con el que maduró de golpe. Ahora, madre de familia numerosa, destaca la alegría y plenitud que la maternidad ha traído a su vida, frente al miedo y la incertidumbre inicial. Su participación en la campaña busca motivar a otros a contribuir y ayudar a las madres y niños que necesitan apoyo urgente. "Mis prioridades cambiaron de un momento a otro", compartía, destacando el impacto transformador que tuvo la llegada de su primer hijo en su vida.

"Ser madre es la leche porque no hay amor tan grande", aseguraba también María, que suma cerca de 600 mil seguidores en Instagram. "El abrazo de un hijo no se puede explicar, te enseñan cosas de ti que no conocías. Te enseñan que llegas a todo cuando lo ves imposible, que eres mucho más fuerte de lo que pensabas".

La recogida de donaciones de leche en polvo se llevará a cabo hasta el 30 de abril, con información disponible en el sitio web de la campaña. Los interesados ​​pueden encontrar puntos de recolección físicos en Madrid y donar a través de una plataforma de crowdfunding para la compra de más leche en polvo, para aquellos que no puedan acudir fisicamente. Con esta iniciativa, la Fundación busca brindar un apoyo real a las mamás que más lo necesitan, promoviendo la solidaridad y la protección de la maternidad en la sociedad.