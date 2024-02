María G. de Jaime y Tomás Páramo: "Con la paternidad, a veces nos falta cuidar nuestro matrimonio un poco"

Una vez más, Tomás Páramo y María García de Jaime fueron incondicionales a Pedro del Hierro. Los influencers observaron desde el front row del desfile en la MBFW de Madrid las nuevas propuestas de la firma, inspiradas en los colores y la magia de las auroras boreales del Ártico. "Ha sido increíble, brutal. Se han vuelto a superar", desliza ella a LA RAZÓN, fascinada por las piezas que conforman Borealis, la colección de otoño-invierno 24/25 de la marca.

"Pedro del Hierro nunca defrauda, es un desfile que nos provoca necesidades, porque siempre queremos llevar todos los looks. Ojalá pudiéramos ver esto en las tiendas de Pedro del Hierro, porque son prendas que darían mucho juego y que dan mucho nivel a la firma", expone Páramo, que tiene claro con cuál de las prendas más arriesgadas de la colección se atrevería: "Alguna de las camisas transparentes, con una americana guay o un abrigo oversize de la misma colección, con unas buenas botas… Sería un muy buen look, no para el día a día, pero sí para un evento o una ocasión especial. Aun así, he de decir que con Pedro del Hierro no considero que esté arriesgando, porque siempre me siento elegante". Por su parte, García de Jaime prefiere apostar por los minibolsos de la colección "porque dan un toque muy guay a los looks".

Los influencers son rostros habituales en la Semana de la Moda de Madrid, y no dudaron en repetir en esta ocasión, casi recién llegados de Marrakech, un viaje muy necesario para ellos en un momento en el que se hizo imperante desconectar. "Ha sido un viaje increíble, ya habíamos estado antes, pero ahora lo hemos conocido de otra forma. Nos ha encantado porque, sobre todo, ha sido tiempo para nosotros, para desconectar de Madrid, que a veces hace falta, y hemos sido plenamente felices", nos cuenta María, al tiempo que Páramo añade que "nos ha venido muy bien a los dos para estar solos y sentirnos novios y no padres, que estábamos un poco saturados. Lo hemos disfrutado un montón y nos ha dado mucha vida".

Sobre esta cuestión ya se pronunció el influencer hace unos meses, desvelando que a veces se hacía complicado compaginar su vida profesional y familiar con la vida de pareja.

"Es verdad que no podemos decir que sea 'complicado', pero la paternidad y la maternidad son complejas. Aun así, nosotros hemos tenido mucha suerte porque nos hemos apoyado mucho el uno al otro, pero sí es cierto que a veces falta cuidar nuestro matrimonio, así que tenemos que coger fuerzas haciendo un viaje o cualquier plan en pareja", matiza ahora María García de Jaime.

Tras unos años de máxima exposición a raíz de su trabajo y el éxito que han cosechado en redes sociales, ahora inician una etapa en la que prefieren tomárselo con más calma y ponerse a ellos, su familia y su salud por encima de todo. "Hemos intentado establecer las prioridades. En los últimos años hemos primado mucho el trabajo para estar siempre a la altura, pero este año queremos mirar más para nosotros, priorizando nuestra vida y salud mental a la opinión de los demás", explica Páramo, y añade: "Antes habíamos abandonado esa filosofía un poco, y eso te acaba consumiendo, sobre todo en este mundo de apariencias y superficialidad. No casamos con esos valores, y nos agotaba psicológicamente. Hemos iniciado varios procesos en casa para que podamos estar mucho mejor".

Precisamente, esa casa de la que habla Páramo es una de las novedades que el matrimonio afronta con mayor ilusión en esta etapa que atraviesa. Desde hace pocas semanas, por fin son propietarios y pueden decir que han conseguido vivir en el hogar que siempre habían querido.

"Estamos muy emocionados. Empezamos hace solo unos días la mudanza y todavía estamos con cajas de por medio. Hemos pasado ya las primeras noches, con mucho frío porque aún no hay calefacción, pero también mucha ilusión. Estamos como en un viaje, acostumbrándonos a nuestra nueva vida", comenta García de Jaime, unas palabras a las que se suscribe su marido: "Estamos muy felices, sobre todo porque, aunque nuestra casa anterior estaba bien, no era la casa de nuestros sueños y nos comía un poco. Ahora estamos como de vacaciones en nuestra propia casa… Esperamos tener mucha salud para poder pagar la hipoteca".

Uno de los puntos fuertes de la nueva casa es la abundancia de espacio, un factor imprescindible cuando se trata de una familia numerosa con tres pequeños en el hogar: Tomy, Catalina y Federico. "Los peques están muy emocionados, descubriendo todo, abriendo armarios… Antes estábamos apiñados y ahora tienen mucho espacio, así que están corriendo todo el día. Ayer le decía a María: 'Siento que estamos muy lejos unos de otros', de tanto espacio que hay", expresa emocionado Páramo. "Los niños están muy contentos y hacen muchas cosas solos, como coger su pijama de su habitación nueva… Siento que están creciendo con la nueva casa", confirma María.