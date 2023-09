El Sínodo a las puertas

El 4 de octubre, fiesta de san Francisco de Asís, el Papa presidirá la apertura de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos cuya clausura está prevista el 29. Estamos a las puertas de un acontecimiento eclesial de la máxima importancia cuya gestación comenzó en el 2021 con una consulta al Pueblo de Dios sin precedentes en la historia.

En su vuelo de regreso a Roma desde Mongolia Francisco puntualizó algunas ideas sobre su esencia: «No es un programa televisivo donde se habla de todo. Es un momento religioso. Sin este espíritu de oración no hay sinodalidad, hay política, parlamentarismo. El Sínodo no es un parlamento. En el Sínodo no hay lugar para la ideología; es un lugar para el diálogo, para confrontarse entre hermanos y hermanos, para confrontarse con la doctrina de la Iglesia».

Tuve ocasión de preguntarle si le preocupaban las críticas que comparan el Sínodo con una caja de Pandora de donde surgirán todas las calamidades posibles para la Iglesia. Su respuesta es que estas acusaciones provienen de una ideología, «defienden una ‘doctrina’ entre comillas como el agua destilada, que no sabe a nada, no es la verdadera doctrina católica que está en el Credo».

Dos novedades anticiparán la apertura del Sínodo: una plegaria ecuménica el 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro con el Papa, el patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé, el primado de la Iglesia anglicana Justin Welby y otros líderes de confesiones cristianas.

Segundo dato inédito: todos los miembros de la Asamblea Sinodal se dirigirán a la abadía de Farfa, en la localidad de Sacrofano, para participar en un retiro, del 30 de septiembre al 3 de octubre, cuyas meditaciones estarán a cargo de Timoty Radclife , que fue superior de los dominicos y de la benedictina Maria Ignazia Angelini.