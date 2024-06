«Sorprende que España no se sume a la compra de vacunas contra la gripe aviar»

El avance de la gripe aviar empieza a preocupar a los científicos de todo el planeta. El salto a humanos del virus que la causa es una posibilidad mayor que nunca y la sombra de una pandemia planea de nuevo. De momento, España ha descartado sumarse a la compra de vacunas preventivas que ha iniciado Europa.

¿Cómo valora la situación actual de la gripe aviar a nivel mundial?

Como es bien sabido, desde el año 2022 hasta la actualidad se han descrito numerosos brotes de gripe aviar de alta patogenicidad de tipo A H5N1 tanto en aves silvestres como domésticas y también en especies de mamíferos de vida salvaje y domésticos como zorros, visones, perros, perros mapaches, gatos y mamíferos marinos, y últimamente en vacas. Aunque se han producido casos de transmisión a la especie humana todavía se han realizado de forma limitada, particularmente en Europa.

¿Cree que existe riesgo de que se convierta en pandemia?

Aunque en este momento resulta prematuro hacer esa predicción, porque no existe una evidencia demostrada de que este virus aviar haya sufrido una mutación y/o recombinación que facilite su transmisión a la especie humana y su posterior propagación, no puede descartarse que esta posibilidad no vaya a producirse en el futuro, en cuyo caso ese riesgo debería contemplarse.

El Ministerio de Sanidad ha decidido no participar en la compra conjunta de vacunas por parte de la UE y en la que participan 15 países. ¿Qué opina de ello?

A mí me ha sorprendido esa postura del Ministerio de Sanidad español porque entiendo que la decisión adoptada por la Unión Europea es una medida preventiva acertada.

¿En España se vigilan bien los posibles brotes?

Considero que sí, ya que en España los brotes de gripe aviar causados por este virus se han vigilado estrictamente y, de hecho, desde el principio de la epidemia se han detectado con prontitud brotes tanto en aves silvestres como en domésticas y se han adoptado las medidas oportunas para su control y erradicación.

¿Cree que los profesionales veterinarios de nuestro país y los trabajadores de granjas están lo suficientemente protegidos?

Creo que tanto unos como otros tienen conocimientos adecuados sobre bioseguridad que aplican en la práctica de su actividad profesional y, por lo tanto, de los riesgos que pueden afectarles personalmente en el caso de una enfermedad transmisible a la especie humana. A este respecto considero que la medida adoptada por la UE de aplicar una vacuna preventiva frente al virus a los profesionales relacionados con el sector animal involucrado sería una medida complementaria muy positiva que incrementaría notablemente la protección personal de esos profesionales para estar más preparados en el caso de que tuvieran que enfrentarse al contacto con animales infectados por el virus y particularmente si éste hubiera experimentado su adaptación a la especie humana.

¿Considera necesario implantar en este momento alguna medida de prevención más en nuestro país? Si es así, ¿cuáles serían?

Creo que lo más importante es continuar con el programa de vigilancia de la evolución del virus tanto en el ámbito animal como humano, con un seguimiento estrecho de los brotes detectados.